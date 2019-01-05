Магнитогорская гостиница приютила потерявших жилье людей

Магнитогорская гостиница "Сильвер сити" по собственной инициативе и совершенно бесплатно предоставила номера жильцам дома, частично разрушенного взрывом 31 января.

С того дня в гостинице живут 20 человек: женщина из рухнувшего подъезда, остальные - из двух соседних. Три раза в день от гостиницы курсирует автобус к школе №14, где волонтеры накрывают столы с горячими завтраками, обедами и ужинами. А в самой гостинице за людьми, пережившими катастрофу, присматривают сотрудники МЧС и психологи-добровольцы из местных больниц. Именно психологи настойчиво порекомендовали нам не будоражить память людей.

Владельцы гостиницы отказались давать "РГ" какие бы то ни было комментарии, директор Дарья Кобзева ограничилась таким:

- В пострадавшем доме живет бабушка моей подружки, надо было как-то помочь людям.

По информации из сети, стоимость суточного проживания в гостинице начинается от 1800 рублей, в каждом номере - бесплатный вай-фай, телевизор и собственный санузел.

Напомним, к полудню 1 января волонтеры сообщили: нуждающихся во временном размещении среди жильцов пострадавшего дома уже нет. Людей распределяли по общежитиям, сотни магнитогорцев предложили свою помощь. Не остались в стороне, как выяснилось, и местные предприниматели.

Есть пострадавшие и в университетском общежитии на Маркса 50/1. Здесь же размещали и часть командированных в город сотрудников различных ведомств. Для каждого - отдельная комната со всем необходимым и собственным санузлом.

- Есть одиночные, двухместные и комнаты для четырех человек. Продуктов и предметов первой необходимости тоже хватает - здесь у нас целый склад, волонтеры подвезли, - рассказывает комендант общежития Мария Подунова.

По времени проживания никого не ограничивают. В любой момент готовы принять и других желающих, ведь возвращаться в разрушенный дом после страшных событий очень многие не спешат.

По предварительным данным, взрыв уничтожил или сделал непригодными для проживания 104 квартиры, 200 человек остались без крыши над головой. Глава Челябинской области неоднократно заявлял, что семьям, потерявшим жилье, приобретут квартиры.