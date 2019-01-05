Семьи погибших в Магнитогорске получат по миллиону рублей

Семьи погибших в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске получат по 1 миллиону рублей на каждого погибшего. Единовременное пособие за вред здоровью будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.

Кроме того, в постановлении кабинета министров установлена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 100 тысяч рублей на человека и единовременная материальная помощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, в размере 10 тысяч рублей на человека.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в Twitter о подписании документа, устанавливающего меры социальной поддержки людям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа и последовавшего за этим обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Жертвами происшествия 31 декабря стали 39 человек.

Правительство постановило выделить из своего резервного фонда более 65 миллионов рублей на помощь семья погибших и пострадавшим.