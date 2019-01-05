Семьи погибших в Магнитогорске получат по миллиону рублей

Новости

Студенты-иностранцы устроили драку в московском общежитии 21:26
Роспотребнадзор предложил защитить биоданные граждан законом 21:14
Губернатор Кубани помог исполнить желания ребят с кремлевской елки 21:00
Леонардо Ди Каприо допросили по делу о хищениях 20:44
В Пензенской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком 20:37
Карельские врачи спасли девочку, потерявшую 80 процентов крови 20:20
Дед Мороз зажег елку в мурманской шахте на глубине 290 метров 20:09
Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира в Минске 20:02
В двух регионах ПФО из-за непогоды ограничено движение транспорта 19:58
Верника оштрафовали за езду по Камергерскому переулку на 500 рублей 19:48
Бывший подмосковный чиновник Алексей Кузнецов отказался признавать вину 19:29
Как команда "КамАЗ-мастер" встретит 50-летний юбилей автогиганта 19:28
В Калининграде загорелись торговые ряды городского рынка 19:18
Премьер Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах Россией 19:12
СК проверит гибель туристов под лавиной в горах Сочи 18:51
В Москве эвакуирован Центральный детский магазин 18:44
Названы главные новинки российского авторынка в 2019 году 18:44
Названо новое место похорон актера Ивана Бортника 18:27
Актера Владимира Дыховичного похоронят в США 18:18
В Удмуртии три человека погибли в ДТП с грузовиком 18:16
Магнитогорская гостиница приютила потерявших жилье людей 18:12
Солистка "ВИА Гры" рассказала о полученном в Новый год ожоге 17:59
Почти половина пострадавших в Магнитогорске получила областные выплаты 17:59
КНДР предложила Южной Корее построить высокоскоростную железную дорогу 17:50
Спаситель Вани Фокина рассказал о подробностях операции 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 20:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Семьи погибших в Магнитогорске получат по миллиону рублей

Текст: Владимир Кузьмин

Семьи погибших в результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске получат по 1 миллиону рублей на каждого погибшего. Единовременное пособие за вред здоровью будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.

Кроме того, в постановлении кабинета министров установлена финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 100 тысяч рублей на человека и единовременная материальная помощь гражданам, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате обрушения, в размере 10 тысяч рублей на человека.

Фото: Илья Московец/ТАСС
СК озвучил первые выводы по взрыву дома в Магнитогорске

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в Twitter о подписании документа, устанавливающего меры социальной поддержки людям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа и последовавшего за этим обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Жертвами происшествия 31 декабря стали 39 человек.

Правительство постановило выделить из своего резервного фонда более 65 миллионов рублей на помощь семья погибших и пострадавшим.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Работа власти Правительство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК проверит гибель туристов под лавиной в горах Сочи
Бывший подмосковный чиновник Алексей Кузнецов отказался признавать вину
Названо новое место похорон актера Ивана Бортника
Медведев присудил десять премий в области туризма
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников