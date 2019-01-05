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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области снят режим ЧС после взрыва в Магнитогорске

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области официально снят режим ЧС, объявленный после трагедии в Магнитогорске. Режим ЧС на муниципальном уровне пока сохраняется, сообщили в субботу в правительстве региона.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Магнитогорске похоронили первых погибших при взрыве в доме

Как уже сообщала "РГ", вчера поисково-спасательная операция в Магнитогорске была официально завершена. После торжественного построения и минуты молчания в память о жертвах взрыва работавшие в Магнитогорске подразделения МЧС убыли по местам дислокации.

Поврежденные взрывом седьмой и восьмой подъезды жилого дома по проспекту Карла Маркса ограждены забором. По решению властей они будут демонтированы полностью. А вместо них по предложению горожан на месте трагедии появится сквер и мемориал памяти.

- В течение двух дней будет организован централизованный вывоз вещей жителей восьмого подъезда, - сообщили в правительстве региона. - Организованный в школе №14 пункт будет работать до 8 января включительно, после чего дальнейшую работу с людьми будет вести городская администрация. Ответственность за демонтаж поврежденных конструкций и охрану периметра пострадавшего здания распоряжением губернатора возложена на главу Магнитогорска Сергей Бердникова.

Стоит отметить, что губернатор Борис Дубровский, работавший на месте происшествия с момента трагедии, провел три личных приема граждан, оказав поддержку более восьмидесяти пострадавшим жителям дома. Компенсационные выплаты на общую сумму в 13 миллионов рублей на вечер вчерашнего дня получил 91 человек.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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