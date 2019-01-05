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Стала известна причина смерти Криса Кельми

Рок
    05.01.2019, 22:08
Текст:   Олег Усков

Специалисты установили точную причину смерти советского и российского музыканта, участника ряда культовых групп Криса Кельми.

Как сообщает РЕН ТВ, вскрытие подтвердило наличие у исполнителя цирроза печени. Подтвердилось и то, что у Кельми были проблемы с сердцем, на которые он жаловался.

Фото: ТАСС/Владимир Старков
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Впервые о своем циррозе Кельми узнал весной прошлого года, когда лег в больницу на обследование. При этом медики настоятельно советовали артисту отказаться от алкоголя.

По информации канала, состояние здоровья музыканта "сильно ухудшилось" около месяца назад - исполнитель жаловался на боль в сердце и неоднократно вызывал врачей.

63-летний автор хитов "Замыкая круг" и "Ночное рандеву" умер вечером 1 января в своем загородном доме в подмосковной деревне Новоглаголево - тело певца было обнаружено уже без признаков жизни.

Как сообщил создатель "Ласкового мая", продюсер Андрей Разин, ранее занимавшийся траурными церемониями, связанными с певцом Евгением Осиным, Криса Кельми решено похоронить тайно, без официального прощания.

При этом канал подчеркивает, что вдова артиста Людмила Кельми отказывается от какого бы то ни было общения с прессой.

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