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06.01.2019 13:23
Рубрика: В мире

Экстремисты из "Правого сектора" начинают блокаду православных храмов

Текст: Юрий Когалов

Экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора" начали сегодня блокаду православных храмов, подчиняющихся канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом украинские неонацисты сообщили на своих "официальных" страницах в социальных сетях.

Акции радикалов запланированы у храмов в городах Сумы, Ровно, Львов, Винницы. Подобные "мероприятия", по словам украинских неонацистов, должны способствовать переходу православных в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую автокефалию от константинопольского патриарха Варфоломея.

Фото: РИА Новости
РПЦ: Томос - результат неуемных политических и личных амбиций

Соответствующий документ был подписан накануне, а сегодня передан формальному главе ПЦУ Епифанию. В документе отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", и все "значительные вопросы" Святейшая церковь Украины (именно так в тексте называется ПЦУ) должна решать через Константинополь. При этом автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины.

Напомним, в РПЦ считают, что томос для новой украинской церковной структуры является простой бумагой, не имеющей канонической силы. По мнению председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, все это результат неуемных политических и личных амбиций.

Между тем украинские СМИ отмечают некоторые странности во всем этом процессе. Так, ни на церемонии подписания, ни на вручении не было главы Киевского патриархата митрополита Филарета. Зато в Стамбул приехал кабмин Украины почти в полном составе. Издание "Страна" задается вопросом, за чей счет в Турцию прилетели чиновники, не имеющие к томасу никакого отношения. Рядом с официальными лицами присутствовал также бизнесмен из Днепропетровска Александр Петровский - крайне неоднозначная личность. В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом по прозвищу "Нарик" - правда, свою принадлежность к уголовному миру он отрицает. Кстати, некоторые украинские министры относятся к греко-католической церкви, подчиняющейся Ватикану, и непонятно, что они делали в Стамбуле. Однако, это не мешает участникам этого "соборища" строить планы о силовом отъеме православных святынь у каконической церкви. Так, Парубий уже анонсировал скорое принятие специального закона, оправдывающего насильственный захват православных храмов.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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