Стали известны соперники России на молодежном ЧМ по хоккею-2020

Определился состав групп молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года. Своих соперников узнала и сборная России.

Наша команда попала в группу В, где сыграет с Канадой и США. Также российской сборной предстоит встретиться с Чехией и Германией. Состав группы А выглядит следующим образом: Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан.

Сегодня ночью по московскому времени, напомним, завершился ЧМ-2019. Сборная России завоевала "бронзу", в матче за третье место победив Швейцарию 5:2. Чемпионство выиграли финны - в финале они взяли верх над американцами 3:2.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Матчи турнира примут города Острава и Тршинец.