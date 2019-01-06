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Рубрика: Спорт

Стали известны соперники России на молодежном ЧМ по хоккею-2020

Текст: Данила Жиляев

Определился состав групп молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года. Своих соперников узнала и сборная России.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
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Наша команда попала в группу В, где сыграет с Канадой и США. Также российской сборной предстоит встретиться с Чехией и Германией. Состав группы А выглядит следующим образом: Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия, Казахстан.

Сегодня ночью по московскому времени, напомним, завершился ЧМ-2019. Сборная России завоевала "бронзу", в матче за третье место победив Швейцарию 5:2. Чемпионство выиграли финны - в финале они взяли верх над американцами 3:2.

Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в Чехии с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Матчи турнира примут города Острава и Тршинец.

Спорт Хоккей Чемпионат мира
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