Террористы окружили город Атариб на севере Сирии

Боевики запрещеннной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" окружили город Атариб, в котором находятся представители другой группировки - "Ахрар аш-Шам". Ранее в ходе столкновений на севере Сирии обе стороны потеряли 114 человек. Погибли и восемь мирных жителей.

Напомним, "Джебхат ан-Нусра" ведет борьбу с формированиями сирийской оппозиции, которые поддерживает Турция. В октябре прошого года террористы отказались подчиниться ультиматуму Анкары, сдать тяжелые вооружения и вывести своих боевиков из демилитаризованной зоны.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении военной операции на северо-востоке Сирии. Продлится она до тех пор, пока последний террорист не будет нейтрализован.