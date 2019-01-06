Турция отклонила новое предложение США по российским С-400

Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Еще одну попытку повлиять на Анкару предприняла американская делегация, посетившая республику на этой неделе.

Напомним, взамен Вашингтон предлагает свои ЗРК Patriot за 3,5 миллиарда долларов. Даже если Анкара и решит приобрести американские зенитно-ракетные комплексы, это никак не повлияет на ее планы по закупке российских ЗРК. Поставки С-400 начнутся в 2019 году.

"Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - подчеркнул пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что предложение Москвы лучше. Контракт на поставку техники был заключен в сентябре 2017 года. По данным главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, Анкаре ЗРК С-400 обойдутся в 2,5 миллиарда долларов.