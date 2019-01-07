Патриарх Кирилл призвал не попадать в рабство от гаджетов

Всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом. О негативном влиянии чрезмерного использования гаджетов в рождественском интервью телеканалу "Россия 1" рассказал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

- Мы ведь становимся людьми, мы развиваем человеческие качества из личного общения, мы обмениваемся мыслями, мы обмениваемся чувствами. А все это богатство заменяется обменом информацией через электронные устройства, со всеми вытекающими из этого последствиями, - цитирует ТАСС слова предстоятеля РПЦ. Патриарх отметил, что это очень опасно для человека, это дегуманизация человеческой личности.

По словам патриарха Кирилла, всякий раз, когда человек пользуется гаджетом, он, даже не осознавая, может передать конфиденциальную информацию. "Кто-то может точно знать где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь", - подчеркнул он.

Патриарх Кирилл отметил, что христианство не может быть против научного прогресса, против науки. Церковь выступает против развития системы, которая направлена на контроль человеческой личности в глобальном масштабе.

- Пожалуйста, никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках или от того, что приходит в ваше сознание извне. Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость - ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов, - призвал патриарх.

Также в интервью предстоятель РПЦ рассказал о том, с какими мыслями и делами следует встречать праздник Рождества. Он пожелал, "чтобы мы всегда были на стороне света".

В своем рождественском послании патриарх Кирилл поздравил православных христиан с наступающим праздником Рождества Христова. Он отметил, что никакие политические нестроения и вооруженные конфликты не могут лишить верующего человека главного - "мира Христова" в его душе.