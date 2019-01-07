Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе лыжников

Спасатели из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда нашли потерявшихся на Эльбрусе лыжников.

"Поисково-спасательные работы полностью завершены, лыжники из подмосковных Химок доставлены на базу спасателей в поселок Терскол, в медицинском лечении не нуждаются", - рассказали в ГУ МЧС республики.

В поисковой операции участвовали девять спасателей и одна единица техники. В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность, о которой ранее сообщали МЧС и Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подниматься на высоту свыше 1500 метров в ближайшие дни опасно. МЧС в связи с этим прогнозом предостерегало от походов в горы.