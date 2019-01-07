На этой неделе в столичный регион придет настоящая зима. По данным центра погоды "Фобос", температура может опуститься на три-четыре градуса ниже нормы и в ночное время местами достигнуть 25 градусов мороза. Поэтому в МЧС посчитали необходимым напомнить гражданам о правилах безопасности на таком холоде.

В ведомстве рассказали о трех стадиях переохлаждения организма: легкой, средней тяжести и тяжелой. Первая характеризуется общей усталостью, слабостью и сонливостью. Может наблюдаться редкий пульс - 60-66 ударов в минуту, артериальное давление может быть повышено. При этом человек испытывает жажду и озноб, кожа становится бледной, возможно появление так называемой "гусиной кожи".

При переохлаждении средней тяжести движения в суставах резко скованы, редкое дыхание, сокращения сердца становятся реже, пульс слабый, артериальное давление снижено. Кожа становится бледной и холодной на ощупь.

Тяжелое переохлаждение сопровождается сужением зрачков, слабой или отсутствующей реакцией на свет. Иногда возникают судороги конечностей и окоченение.

"Пострадавший от переохлаждения человек не должен энергично двигаться и употреблять спиртное. Не рекомендуется проводить массаж, растирание снегом, шерстяной тканью, теплые ванночки, прикладывать грелку, делать согревающие компрессы, смазывать кожу маслами или жирами", - отмечают в МЧС.

Там советуют как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение, переодеть его в сухое белье, укутать в одеяло. Восстановление температуры охлажденных тканей при отморожениях конечностей должно проводиться по принципу постепенного отогревания "изнутри - кнаружи". В ожидании квалифицированной медицинской помощи пострадавшему, если он в сознании, следует предложить обильное горячее сладкое питье и горячую еду.

Снимать с отмороженных конечностей обувь и одежду спасатели рекомендуют аккуратно, чтобы вторично не травмировать ткани. Обязательно соблюдение постельного режима и возвышенное положение отмороженных конечностей.

Ну, а как быть, если в такие морозы человек был в пути и оказался в заглохшей машине? В первую очередь, советуют в МЧС, водителю следует как можно быстрее сообщить о своей проблеме по номеру экстренных оперативных служб "112". А в ожидании спасателей утеплить себя и автомобиль. Тем более что, как показывает практика, зимой в мороз достаточно всего двух часов нахождения в заглохшей машине, чтобы замерзнуть.

"Если вы попали в подобную ситуацию, не нужно паниковать. Очень важно сохранять спокойствие. Для начала утеплитесь сами. Лучше всего возить с собой в автомобиле запасную куртку, свитер и теплую обувь. Если вдруг подходящей одежды нет, используйте газеты. Засуньте их себе под куртку и в ботинки", - говорят в МЧС.

Один из способов согреться - пить горячие напитки. При этом следует знать: алкоголь не согревает человека, тепло от него является своего рода иллюзией. Кроме того, под воздействием спиртного можно потерять контроль над ситуацией или заснуть. Спасатели рекомендуют возить с собой термос с горячим чаем, особенно при поездках на дальние расстояния.

В МЧС также советуют как можно чаще двигаться, растирать ноги и руки, чтобы разгонять кровь по телу. Голова должна быть всегда в тепле - это позволит кровообращению оставаться в норме.

В автомобиле нужно устранить все сквозняки. Дополнительно утеплить авто снаружи можно, набросав снежный вал вокруг машины до уровня дверного порога. Это позволит отгородить пространство под днищем от холодного воздуха извне.

Что касается утепления самого автомобиля, то в ведомстве советуют наклеить на внутреннюю сторону салона машины несколько слоев газет. Однако надо иметь в виду: утепленная таким образом машина практически не вентилируется.

Если у водителя имеется свеча, то можно ее использовать для обогрева заглохшей машины. С этой целью разрешается использовать и несколько свечей, но тогда следует внимательно следить, чтобы они не стали источником пожара в салоне авто.