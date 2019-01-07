Tesla начинает строительство завода в Китае

В Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla. Об этом заявил основатель компании Илон Маск.

Бизнесмен выложил фотографии, на которых он с мэром мегаполиса закладывает первый камень в основание здания предприятия.

Планируется, что на этой фабрике Tesla будет собирать электромобили Model 3 и Model Y.

Начальная стадия строительства завершится уже к лету 2019 года, а к концу года там планируется начать производство.

Отметим, что предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу, и первым для Tesla за пределами США.

В начале этого года стало известно, что Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на 2 тысячи долларов. Компания объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

В этом году Tesla покажет прототип электрического пикапа. Планируется, что без подзарядки он сможет проехать около 400-500 миль.