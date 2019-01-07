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07.01.2019 20:25
Рубрика: Легковые авто

Tesla начинает строительство завода в Китае

Текст: Юрий Зубко
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla. Об этом заявил основатель компании Илон Маск.

Бизнесмен выложил фотографии, на которых он с мэром мегаполиса закладывает первый камень в основание здания предприятия.

Планируется, что на этой фабрике Tesla будет собирать электромобили Model 3 и Model Y.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Начальная стадия строительства завершится уже к лету 2019 года, а к концу года там планируется начать производство.

Отметим, что предприятие станет первым китайским автозаводом, полностью принадлежащим иностранцу, и первым для Tesla за пределами США. 

В начале этого года стало известно, что Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на 2 тысячи долларов. Компания объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей. 

В этом году Tesla покажет прототип электрического пикапа. Планируется, что без подзарядки он сможет проехать около 400-500 миль. 

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#Tesla