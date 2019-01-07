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Рубрика: В мире

В Совфеде прокомментировали новые данные об отравлении Скрипалей

Публикации британских СМИ о якобы установленных деталях покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери - это "полный бред". Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Полный бред. И то, что касается так называемого дела Скрипаля, и всего остального", - заявил Клинцевич РИА Новости.

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Кроме того, он напомнил, что Россия неоднократно призывала Великобританию предоставить доказательства своего участия в отравлении, но в ответ получала только беспочвенные обвинения.

Напомним, что ранее хакеры из группы Anonymus обнародовали документы, которые, по их утверждению, принадлежат британскому государственному проекту Integrity Initiative, направленному против РФ. Согласно опубликованным сведениям, британский проект привлекал к своей работе специалистов по химоружию и контактировал с соседом Сергея Скрипаля Пабло Миллером.

В мире Европа Великобритания Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отравление Сергея Скрипаля
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