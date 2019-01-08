Чем порадует российский автопром в ближайшие годы

Какие автомобили выпустят российские компании в ближайшие годы? "РГ" собрала информацию о самых актуальных новинках, которые появятся в продаже уже совсем скоро.

Сюрпризы от АвтоВАЗа

Главный сюрприз, который страна ждет от АвтоВАЗа, - это минивэн на логановской платформе B0, который пока фигурирует в проекте под условным названием Lada Van. В том, что новая модель появится, можно не сомневаться. Ведь в конце ноября прошлого года волжский автогигант как представитель альянса Renault-Nissan-Mitsubish подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК). В его рамках планируется выпуск сразу нескольких новинок, в том числе загадочного фургона.

К сожалению, точной информации о новой модели нет. Однако, по мнению большинства экспертов, речь идет о перелицованной версии "каблучка" Renault Dokker, продающегося в России с декабря 2017 года.

Французский фургон, как известно, экспортируют из Марокко, где модель собирается на заводе Renault в Танжере. Однако в случае с вазовским вариантом фургона планируется локальная сборка на заводе компании в Тольятти и, как следствие, более привлекательная цена, чем у французского "донора". Известно также, что Lada Van получит фронтальную часть в знакомой X-стилистике, а в задней части зазвучат мотивы универсала Lada Vesta SW. Ожидается, что новая модель встанет на конвейер в течение двух лет.

Гораздо раньше, уже в текущем году, АвтоВАЗ выведет на рынок также универсал повышенной проходимости Lada Granta Cross - модель, построенная на базе Lada Kalina второго поколения, имеющая увеличенный клиренс, защитный обвес, шины большего диаметра, перекалиброванную подвеску и некоторые декоративные и компоновочные изменения в салоне. Как сообщил в декабре 2018 года вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек, продажи Lada Granta Cross стартуют в первой половине этого года.

В 2019 году АвтоВАЗ планирует также начать производство рестайлинговой версии Lada Granta Sport. Ожидается, что такой автомобиль получит оригинальные бамперы, спортивные настройки подвески, спойлер на крышке багажника, особые колесные диски и другое оформление салона.

По информации "РГ", также российский автогигант ведет работу над обновленным Largus. Модель должна дебютировать до конца этого года.

Что касается семейства Vesta, ожидается новая модификация флагманской модели с вариатором Jatco и 1,6-литровым 114-сильным двигателем Nissan.

В первом квартале 2019 года состоится также старт продаж седанов Lada Vesta Sport. По информации, полученной у дилеров марки, первые "заряженные" "четырехдверки" поступят на дилерские склады в конце января. А вот судьба "заряженного" универсала Lada Vesta SW Sport остается туманной. Несмотря на то что "пядидверка" уже сертифицирована вместе со спортивным седаном и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), решение о выпуске такого автомобиля будет рассматриваться по результатам продаж седана Vesta Sport.

Кроме того, российский автогигант отказался от создания спортивной версии Lada Xray. Руководство АвтоВАЗа сочло рыночный потенциал такой модели недостаточным для запуска в производство. Предполагалось, что спортивный хэтчбек станет самым дорогим в модельной линейке Lada.

GM-АвтоВАЗ обещает модернизированную Chevrolet Niva

Позитивными новостями поделилось в конце 2018 года GM-АвтоВАЗ. Хоть проект Chevrolet Niva нового поколения не удалось разморозить (в 2014 году на автосалоне в Москве дебютировал концепт Chevrolet Niva второго поколения, однако работы над созданием внедорожники второй генерации были остановлены в 2015 году), теперь принято принципиальное решение о выпуске обновленной модели.

Как уточнил в конце 2018 года президент СП GM-АвтоВАЗ Ромуальд Рытвински, запланирован как минимум феслифтинг, иными словами, модель-ветеран, выпускающаяся с 2002 года в Тольятти, получит переработанный экстерьер. Запланировано также улучшение шумоизоляции салона.

Ранее стало известно, что модель получила ABS, подушку безопасности водителя и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Производство обновленной Chevrolet Niva стартует уже в январе.

Рестайлинговые автомобили планируется выпускать как минимум до 20 декабря 2021 года. До этого срока действует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое вступило в силу 21 декабря. Рекомендованные розничные цены на обновленный автомобиль объявят в ближайшее время. Ожидается, что с расширением базовой комплектации и освежением внешность внедорожник подорожает. В настоящее время стоимость модели составляет от 628 тысяч до 775,5 тысячи рублей.

ГАЗ начнет продажи "ГАЗелей-Next" с двигателем Volkswagen и новыми опциями

Фото: Пресс-служба ГАЗ

C началом 2019 года "Группа ГАЗ" начинает российские продажи "малотоннажников" "ГАЗелей-Next", оснащенных 2-литровыми дизелями Volkswagen, знакомым по моделям Transporter, Multivan и Crafter. Этот силовой агрегат настроят для нашей страны под экологический стандарт Евро-5 и снимут с него 136 л.с. и 340 Нм и оснастят одной турбиной.

Специально под этот мотор "газовцы" разработали 6-ступенчатую "механику", рассчитанную на передачу 450 Нм тяги. В перспективе планируется выпуск модификаций с двумя турбинами и мощностью 160 л.с. Первое время этот мотор будет импортироваться, но позже не исключается его локальное производство.

Новый мотор будет предлагаться для семейства "ГАЗель-Next" параллельно с 2,8-литровым дизелем Cummins (120 и 150 л.с.) китайского производства и 2,7-литровым 107-сильным бензиновым мотором Evotech и его газовым исполнением. Кроме того, на 2019 год для модели ГАЗель Next CNG Горьковский автозавод анонсировал новое поколение двигателя EvoTech 3.0, способного работать на бензине и сжатом природном газе.

Увеличение рабочего объема силового агрегата до 3 л (по сравнению с 2,7 л у предыдущей версии двигателя - EvoTech 2.7) позволило повысить мощность до 120 л.с. при движении на бензине (при движении на сжатом газе - 109 л.с.), а максимальный крутящий момент - до 252 Нм (225 Нм при движении на сжатом газе).

Кроме того, в семействе "Газель-Next" грядет пополнение. В 2019 году на заводе начнется выпуск фургонов и микроавтобусов полной массой 4,6 тонны с максимально длинной колесной базой.

Также все "ГАЗель-Next" 2019 модельного года обзаведутся новыми опциями: системой стабилизации, АBS, дисковыми тормозами на всех колесах и подушками безопасности водителя и пассажиров. Планируется также устанавливать на газовские LCV новый редуктор задней оси под односкатную ошиновку с целью увеличения грузового пространства фургонных модификаций.

УАЗ порадует "Патриотом" с "автоматом"

О планах начать выпуск внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач сообщил глава холдинга Sollers Вадим Швецов. Позже стало известно, что это произойдет осенью 2019-го.

"Патриот" получит гидромеханическую автоматическую коробку передач фирмы Punch. Как ранее сообщала "РГ", речь идет о 6-диапазонной трансмиссии Punch 6L50 (совместного производства Punch и GM), испытания которой на "Патриотах" находятся уже на завершающей стадии.

По предварительной информации, на "Патриоты" установят "автомат" китайской сборки. Новую коробку агрегатируют с бензиновым 2,7-литровым двигателя ЗМЗ-Про мощностью 150 л.с. Появление "автомата" потребовало перекалибровки системы охлаждения двигателя. В частности, был применен одноклапанный термостат, позволяющий быстрее прогреть АКП и салон автомобиля. Ожидается, что за АТ придется доплатить 60 - 100 тысяч рублей.

Вадим Швецов также рассказал, что в линейку "Патриота" вернется дизельный двигатель. Он уточнил лишь, что это точно не будет мотор ЗМЗ-514, который предлагался для "Патриотов" в 2011-2016 годах. ЗМЗ-514 признан неудачным, к тому же он не соответствует современным нормам токсичности. В долгосрочной же перспективе, по словам главы Sollers, УАЗ выпустит гибридный внедорожник. Его следует ожидать в 2020-2021 году.

В планах УАЗа также выпуск спецверсий "Буханки", "Хантера" и "Патриота", но их точные даты выхода на российский рынок сейчас пока не называются. Что касается ветерана-"Буханки", она задержится на конвейере еще как минимум на три года.

Как ранее сообщала "РГ", Ульяновский автомобильный завод продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать в период с 30 декабря 2018-го по 29 декабря 2021 года.

Согласно ОТТС, опубликованному в базе Росстандарта, оснащение "Буханки" в базовой комплектации пополнится системой ЭРА-ГЛОНАСС. Также грузовые "бескапотники" будут иметь ABS и стабилизатор поперечной устойчивости в передней подвеске - ранее подобные элементы полагались только пассажирским "Буханкам". В перечень дополнительного оборудования одного из фургонов войдут багажник на крышу и лестница.

Автомобили Aurus будут выпускать в Москве, Елабуге и ОАЭ

Отечественная люксовая марка Aurus намерена в 2019 году начать переход от мелкосерийной сборки автомобилей на московской производственной площадке НАМИ к крупносерийному производству, которое планируется наладить на конвейере СП Ford Sollers в Елабуге.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в настоящее время завершается сертификация гражданских исполнений седанов и лимузинов Aurus Senat и одновременно начинается сертификация микроавтобуса Aurus Arsenal. Это уже вторая серия прототипов, в которых устранены замечания, выявленные в ходе испытаний прототипов первой серии. В то же время выпуск автомобилей специального назначения НАМИ планирует сохранить за собой.

Также в феврале - марте появится первый прототип внедорожного автомобиля, SUV с именем Komendant. Изготовление кузовов нового внедорожника уже началось. Ближайшая задача - запустить крупносерийное производство машин, начиная с 2020 года. 2019 год таким образом будет подготовительным для перехода на серию, которая начнется, скорее всего, с середины 2020 года, - уточнил глава Минпромторга.

Что касается Aurus Komendant, ожидается, что эту полноприводную новинку построят на Единой модульной платформе (ЕМП), которая ранее была использована при создании седана Senat и микроавтобуса Arsenal. Komendant разделит с остальными представителями семейства также и силовой привод. Речь идет о 4,4-литровом биртурбированном V8 мощностью 598 л.с., работающим в связке с электромотором, 9-диапазонным "автоматом" российской компании "КАТЕ" и полным приводом на основе подключения передней оси. Крупносерийный выпуск Aurus Komendant планируется наладить к 2021 году.

Не исключено, что сборку Komendant могут начать не только на заводе Sollers в Алабуге, но также в ОАЭ на базе предприятия Эмиратского холдинга Tawazun. Как сообщил Денис Мантуров, "скорее всего, такой моделью, собираемой в ОАЭ, будет многофункциональный внедорожник, который подходит для их географии, для пустынь". Ожидается, что Tawazun вложит в развитие бренда Aurus около 110 млн евро, получив взамен около 30% участия в совместном предприятии.