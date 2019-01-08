Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Курс доллара США на биржевых торгах во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи.

На минимуме утром 8 января, третьего дня торгов на Мосбирже с начала года, курс американской валюты доходил до отметки 66,86 рубля. Позднее доллар откатился назад и снова превысил уровень 67 рублей.

3 января, в первый день торгов на Московской бирже в 2019 году, курс доллара на открытии резко вырос до максимума с весны 2016 года - 71,45 рубля. Однако в тот же день на фоне роста цен на нефть российская валюта начала заметно укрепляться к доллару, торги закрылись на отметке 68,64 рубля. Укрепление российской валюты продолжилось 4 января, торги на Мосбирже доллар закрыл на уровне 67,74 рубля.

По итогам 2019 года курс доллара составит около 70 рублей, а в течение всего года может не раз перешагивать этот рубеж, прогнозировали ранее аналитики, опрошенные "Российской газетой". Ключевым фактором самочувствия российской валюты станет угроза введения новых санкций против РФ, отмечали они.