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08.01.2019 11:13
Рубрика: Экономика

Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс доллара США на биржевых торгах во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, следует из данных Московской биржи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На минимуме утром 8 января, третьего дня торгов на Мосбирже с начала года, курс американской валюты доходил до отметки 66,86 рубля. Позднее доллар откатился назад и снова превысил уровень 67 рублей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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3 января, в первый день торгов на Московской бирже в 2019 году, курс доллара на открытии резко вырос до максимума с весны 2016 года - 71,45 рубля. Однако в тот же день на фоне роста цен на нефть российская валюта начала заметно укрепляться к доллару, торги закрылись на отметке 68,64 рубля. Укрепление российской валюты продолжилось 4 января, торги на Мосбирже доллар закрыл на уровне 67,74 рубля.

По итогам 2019 года курс доллара составит около 70 рублей, а в течение всего года может не раз перешагивать этот рубеж, прогнозировали ранее аналитики, опрошенные "Российской газетой". Ключевым фактором самочувствия российской валюты станет угроза введения новых санкций против РФ, отмечали они.

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