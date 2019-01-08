Почтовые конверты служат компасом в культурную столицу Беларуси

Чтобы своими глазами разглядеть артефакты неофициальной столицы Белорусского Полесья, любознательным туристам достаточно провести четыре часа в комфортабельном автоэкспрессе, который связывает Минск с древним уголком на юге республики. Датой рождения Пинска, которому в наступившем году добавлено еще и звание культурной столицы синеокой, историки, ссылаясь на "Повесть временных лет", считают 5 ноября 1097 года.

Вот и министерство связи РБ через три дня - 11 января - выпустит в обращение конверт с оригинальной маркой "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", информирует БЕЛТА. Дизайнеры при его оформлении использовали главные символы Пинска - изображения дворца Бутримовича, собора Вознесения Пресвятой Девы Марии, герба города. На почтовой новинке красуется городской порт и иезуитский коллегиум. А на марке можно разглядеть и здание Полесского драматического театра.

Кстати, местные патриоты склонны утверждать, что если в республике и можно столкнуться с горожанами, которые еще стыдятся своего провинциального происхождения, то это точно не пинчане. По легенде, утверждают знатоки, именно в Пинске, который до сих пор именуют Полесской Венецией, каменные кресты плыли по реке под стенами города и не тонули. Это божественное явление и вдохновило местных полешуков на принятие христианства.

"Я из Пинска" всегда звучало и звучит гордо, и к его жителю с первых минут знакомства начинаешь испытывать искреннее почтение. Стоит добавить, что сам город никому не навязывает своей уникальности, не кичится своей историей, он просто прекрасен и своей исторической летописью, и героическими буднями нынешней эпохи.

А чем сегодня поражает Пинск, который тысячу лет назад уже был водной магистралью для судов "из варяг в греки"? От иных городов Полесья он, прежде всего, отличается своей архитектурой. Старожилы предупреждают, что, попав на его улицы, можно потеряться от пестроты вековых наслоений - бруклинские дома и парижские мансарды, еврейские улочки и монастырские дворики, а на городской площади - памятник Ленину. Все это создает свой особый малый мир исторической летописи.

Украшением города жители справедливо считают и костел Успения Девы Марии. Его башни и колокольня, которую они назвали "пизанской" за отклонение от вертикали, заметны издалека. Костел построен в стиле барокко, но некоторые статуэтки и иконы явно взяты из старого, еще деревянного сооружения, построенного в 1396-м и реконструированного в каменный храм в 1510 году. И чем еще гордится местный костел, так это органом. Это самый старый действующий орган в Беларуси. Он звучит почти тысячей голосов, которые исполнители извлекают из полутора тысяч труб.

Представление на почтовом конверте дворца Бутримовича тоже вполне объяснимо. Это первое жилое здание из камня в городе, которое в конце XVIII века построил городской судья Матеуш Бутримович. В стенах дворца находились резиденция католического епископа, типография, кинотеатр и даже Дом пионеров. Во время Великой Отечественной войны дворец был разграблен, а его богатства вывезены из страны. Долго он считался пристанищем городских маргиналов. Зато сейчас каменный долгожитель наполнен позитивной энергией: здесь люди женятся и клянутся друг другу в вечной любви.

В Пинске есть и церкви, и костелы, и синагоги, а всего насчитывается более десяти религиозных общин. Иногда город называют и "полесским Иерусалимом". На этой земле в деревне Мотоль родился, например, первый президент Израиля - Вейцман, родом из этих мест и Нобелевский лауреат Саймон Смит Кузнец, или просто Семен Кузнец. Здесь не забывают и об отце известного американского писателя и телеведущего Ларри Кинга, вспоминают добрым словом и бабушку премьер-министра Израиля Голды Меир.

Словом, по оценкам экспертов, Пинск считается вторым после Гродно городом в республике по числу сохранившихся исторических памятников.