Можно ли заработать 400 процентов годовых на своих сбережениях

Сергей Троцкий, финансовый эксперт, сооснователь "Финансового айсберга”, специально для "Российской газеты":

- В советское время нашим соотечественникам было доступно только два инвестиционных инструмента: сберкнижка и заначка под подушкой. В южных регионах предприимчивые люди из частного сектора еще сдавали жилье туристам на лето, а потом вкладывали деньги в расширение жилплощади, чтобы увеличить пространство для сдачи к следующему сезону.

Сегодня для россиян доступны более 500 инвестиционных инструментов.

Первый ход - с простых

Однако на слуху лишь банковский депозит и сдача квартиры в аренду. Причем несмотря на то, что держать деньги на вкладе не самый доходный способ (6-8 процентов годовых), доходность от сдачи квартиры еще меньше - 4,5-4,8 процента годовых.

Иными словами, имея четыре миллиона рублей, положив их на счет, ничего не делая, получите в конце года больше, чем купив на них же квартиру и сдавая ее в наем по рыночной цене, разбираясь с жильцами, квитанциями и документами.

Самый волнующий вопрос, куда инвестировать и во что вкладываться, упирается в то, какой вы инвестор, насколько готовы рисковать и какую доходность планируете. Как реагируете на убытки и прибыль, какая у вас стратегия на случай рыночных событий, какие инвестцели. У разных инструментов разная динамика и риски. Поэтому рекомендую начать инвестировать с простых и понятных инструментов со 100-процентной защитой капитала, даже если они не являются высокодоходными.

Заначка на полгода

Типичный путь начинающего инвестора таков: сформировать с помощью откладывания части дохода финансовую подушку безопасности из шести ежемесячных расходов, определить свой риск-профиль, составить личный финансовый план, портфель инвестиций, разместить средства, отслеживать изменения и принимать решения в соответствии с личным финпланом.

Все инвестиционные инструменты можно сгруппировать по трем риск-профилям: консервативные, умеренные и агрессивные. Консервативные инвестиции - надежные, но низкодоходные. Агрессивные - очень доходные, но рисковые. Умеренные - золотая середина.

Консерваторы - в большинстве

В инвестициях больше всего консервативных инвестров: консервативные инструменты, к которым относятся вклады, - самые простые и доступные, а банки активно их продвигают. По депозитам в год выплачивают максимум восемь процентов, но защита капитала от потери даже в случае отзыва лицензии у банка - 100-процентная.

Риски начинаются

К умеренным инвестинструментам относят индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с облигациями федерального займа (ОФЗ), паевые инвестфонды, покупка валюты. Чтобы вложиться в валюту, нужно иметь на руках достаточно аналитической информации и понимать ее поведение в обозримом будущем. Например, доллар, по текущим прогнозам, подрастет на 10 процентов, с 67 рублей (начало декабря 2018) до 73-75 рублей.

Иными словами, купив через брокера долларов на 600 тысяч рублей, при такой доходности их можно продать почти за 671 тысячу рублей, выручив 71 тысячу рублей. Это выгоднее банковского вклада на сумму тех же стартовых вложений. Но так как этот инструмент умеренный, а не консервативный, есть риски.

Доллар может зафиксироваться, потом стрельнуть сильно: будут люди, упустившие возможность купить по самой выгодной цене. Доллар может сходить вверх, потом отскочить вниз. И тут у каждого своя инвестстратегия: кто-то на валюте хочет заработать 10 процентов, кто-то 20, а кто-то готов держать ее, пока она не принесет все 100 процентов.

Вот пример умеренных инвестиций условно на 1,5 миллиона рублей в инструменты с общей доходностью 24 процента годовых в 2018 году. Стратегия на три года. В индивидуальный инвестсчет (ИИС) с покупкой облигаций федерального займа (ОФЗ) вкладываем 400 тысяч рублей под 13 процентов годовых. В акции российских компаний - 500 тысяч рублей с торговлей через доверительное управление (ДУ). На депозит с самой большой ставкой в России восемь процентов годовых - 600 тысяч рублей.

В итоге к концу 2018 года доход от процентов составил 360 тысяч рублей. Вкладываем его снова в этот портфель, потом еще. В конце 2019 сумма процентов составит 446,4 тысячи рублей. Реинвестируем и этот доход в наш портфель, увеличивая общий капитал до 2,3 миллиона рублей. К концу 2020 года годовые проценты составят 553 тысячи 536 рублей, а общий капитал увеличится почти до 2,9 миллиона рублей. А все началось с 1,5 миллиона рублей. Прибыль инвестора в этом случае - 1,4 миллиона рублей за три года. Но это если все пройдет гладко. Риск иного развития событий - велик.

Риски нарастают

К агрессивным инвестинструментам относятся облигации федерального займа (ОФЗ) с высокой доходностью, акции, паевые инвестфонды (ПИФ) и их объединения в один продукт.

Еще более агрессивные - финансовые инструменты типа фьючерсов и опционов, криптовалюты, криптофонды. Эти инструменты приносят огромную доходность, при этом нет никакой гарантии сохранности капитала. Сейчас в январе будет первичное размещение токенов криптовалюты (ICO) Telegram, ожидаемая доходность которого в 2019 году - 360-400 процентов годовых. Риски нарастают.

Агрессивное инвестирование - не значит бездумное разбрасывание деньгами, дисциплина здесь на первом месте. Соблюдение стратегии при торговле высокорисковыми инструментами требует холодного расчета и контроля ситуации. Если с дисциплиной по жизни плохо, на фондовом рынке эффективно торговать не удастся. В 2019 году можно утроить-учетверить, даже удесятерить свой портфель, если впрыгнуть в совсем уж агрессивный инструмент. Но надо понимать, что чем выше доходность, тем выше риск. Иногда это риск - 100-процентная потеря капитала.

Иллюзия надежности

Сейчас на рынке более 500 инвестинструментов с различной доходностью и риск-профилем. Какие подойдут вам - вопрос, на который нужно ответить до начала любых действий с деньгами.

На фоне недавнего отзыва лицензий у нескольких крупных игроков финансового рынка, становится очевидно, что потерять деньги из-за неправильного инвестрешения очень просто.

Незнание механизмов и "внутренней кухни" вызывает иллюзию надежности. По факту никаких гарантий не могут дать даже крупные финансовые организации - рынок всегда жил и будет жить по своим правилам.

Берегите свои деньги, приумножайте их с умом, взвешивайте каждое решение.