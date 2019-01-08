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08.01.2019 05:00
Рубрика: Экономика

На заводах России фасуют черную икру из Китая и Италии

Текст: Алена Узбекова
Россельхознадзор проверил десять образцов черной икры, которую продают в наших ведущих магазинах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Путь шести образцов мы не смогли проследить, рассказал "Российской газете" руководитель ведомства Сергей Данкверт. - Четыре образца изготовлены из импортной икры, хотя на этикете каких только нет отечественных названий".

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При этом нарушений законодательства нет. Икра действительно произведена в России, но из сырья, привезенного из Китая и Италии. "Дело в том, - поясняет Данкверт, - что в 2000-е годы из России активно вывозилась оплодотворенная рыба - в Китай, Италию, Голландию, Германию. В итоге черной икры там стали производить больше, чем у нас. Конечно, качество продукта, когда сырье завозится из-за рубежа, а фасуется в России, страдает. И у потребителей нет информации о происхождении сырья, значит, они не могут сделать и адекватные выводы относительно свежести продукта".

Волнует Данкверта и другой вопрос: вывоз красной икры гражданами с Камчатки, Магадана и Сахалина с целью личного потребления. "Пока нигде не оговорено, сколько человек может вывезти, - говорит глава Россельхозна. - И как только мы стали внедрять электронную ветеринарную сертификацию и начали брать под контроль промышленное производство икры, резко вырос ее вывоз с целью личного потребления. Вывозят примерно 60 тонн в неделю только через один аэропорт. Это очень много. Считаю, что один человек не может вывезти больше пяти килограммов икры без электронного сертификата, и эту норму надо закрепить законодательно. Мы уже направили обращение в правительство, в котором отразили, что считаем необходимым урегулирование этого вопроса.

Фото: Depositphotos
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Известно, что Росрыболовство планирует в наступившем году отработать пилотный проект по маркировке черной икры. "РГ" поинтересовалась, как к этой инициативе относятся в Россельхознадзоре? На что Сергей Данкверт ответил: "К теме маркировки в целом я отношусь нормально. Но ни один подобный проект нельзя реализовать без системы прослеживаемости сырья, иначе все бессмысленно. Ведь можно привезти ту же браконьерскую икру и промаркировать ее".

Полностью интервью главы Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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