США заявили о законности пребывания своего корабля в Черном море

Военный десантный корабль США "USS Fort McHenry" вошел в румынский порт Констанца через Дарданеллы и Босфор. Судно примет участие в совместных американо-румынских учениях в Черном море и пробудет там до десятого января.

При прохождении Босфора его сопровождал катер турецкой береговой охраны.

Представитель ВМС США Джеффри Дорси отметил, что корабль находится в Черном море на законном основании и не нарушает международное право, передает ТАСС. "Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре (о статусе проливов) и будем продолжать это делать", - также заявил Дорси.

Согласно Конвенции Монтре, иностранные суда не могут оставаться в черноморской акватории дольше 21 суток.

Минобороны РФ сообщило о том, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия десантного транспорта-дока ВМС США Fort McHenry, вошедшего в Черное море.