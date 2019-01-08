Новости

США заявили о законности пребывания своего корабля в Черном море 06:04
На Курилах проходит эстафета Огня международных игр «Дети Азии» 05:40
Кайл и Киан не согласились возглавить Пентагон 04:45
Владимир Путин рассказал о своем воинском звании 04:11
Волочкова заявила о желании остаться жить на Мальдивах 03:52
Три туриста погибли в Австрии в результате снегопадов 02:04
Пожар произошел в автосервисе в Новой Москве 01:41
Видео: В Курске раздача презентов от ЛДПР обернулась массовой давкой 00:12
Порядка тысячи приговоров вынесли участникам "желтых жилетов" во Франции 07.01.2019
Организаторы МЧМ по хоккею исправили видео после скандала с флагом РФ 07.01.2019
Объявлен состав сборной России на Кубок Федерации по теннису 07.01.2019
"Спартак" дома всухую проиграл "Авангарду" в матче КХЛ 07.01.2019
Рождественский турнир в Минске подтвердил мастерство его хозяев 07.01.2019
Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее преступника 07.01.2019
Мун Чжэ Ин сменит главу администрации президента 07.01.2019
Tesla начинает строительство завода в Китае 07.01.2019
Британские СМИ рассказали о жизни Скрипалей после отравления 07.01.2019
Экс-президента Кореи Чон Ду Хвана принудительно доставят в суд 07.01.2019
Черногорский митрополит назвал грехи официальной Подгорицы 07.01.2019
Двухлетний мальчик в Москве проглотил таблетку от аритмии и умер 07.01.2019
МИД: Задержанного за шпионаж Уилана навестили только представители США 07.01.2019
Минтранс открыл исторический календарь транспорта 07.01.2019
В 2018 году интерактивными сервисами ГИБДД пользовались 800 млн раз 07.01.2019
Эксперты ВАДА прибудут за данными московской лаборатории 9 января 07.01.2019
Вышел трейлер арктического триллера с Мадсом Миккельсеном 07.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
08.01.2019 06:04
Рубрика: В мире

США заявили о законности пребывания своего корабля в Черном море

Военный десантный корабль США "USS Fort McHenry" вошел в румынский порт Констанца через Дарданеллы и Босфор. Судно примет участие в совместных американо-румынских учениях в Черном море и пробудет там до десятого января.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Власти Крыма предостерегли США от провокаций в Черном море

При прохождении Босфора его сопровождал катер турецкой береговой охраны.

Представитель ВМС США Джеффри Дорси отметил, что корабль находится в Черном море на законном основании и не нарушает международное право, передает ТАСС. "Мы регулярно работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре (о статусе проливов) и будем продолжать это делать", - также заявил Дорси.

Согласно Конвенции Монтре, иностранные суда не могут оставаться в черноморской акватории дольше 21 суток.

Минобороны РФ сообщило о том, что сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия десантного транспорта-дока ВМС США Fort McHenry, вошедшего в Черное море.

В мире США В мире Европа Румыния
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде осудили закрытие Украиной избирательных участков в России
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством
МИД: Россияне не пострадали при попытке госпереворота в Габоне
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание