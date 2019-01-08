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08.01.2019 11:12
Рубрика: В мире

В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова

Текст: Александр Саможнев

Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре. По делу проходят 28 подозреваемых, некоторые из них находятся за границей, сообщает информационное агентство AFP.

В конце ноября прокуратура Анкары направила во Второй суд столицы Турции по особо тяжким преступлениям обвинительное заключение. В числе подозреваемых лиц, в том числе, проходит проповедник Фетхуллах Гюлен, находящийся в добровольной ссылке в США, а также бывший государственный служащий Шахин Согют, который, по некоторым данным, отдал распоряжение об убийстве российского дипломата.

Фото: из семейного архива
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На скамье подсудимых оказались 18 человек. Четверо из них находятся в тюрьме, они выступят с заявлениями по видеосвязи. Прокурор Анкары обвинил 16 подозреваемых в "умышленном убийстве с намерением вызвать террор", остальные 12 человек обвиняются в "членстве в террористической организации".

Обвинение считает, что убийство российского дипломата было "провокационной акцией", направленной на подрыв российско-турецких отношений", а также совершено с целью "посеять хаос". Турецкие власти рассматривают организацию Гюлена (FETO) как террористическое образование.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение  совершил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. В ходе перестрелки полиция ликвидировала террориста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову присвоено звание Героя России.

В мире Ближний Восток Турция Суд по делу об убийстве посла Андрея Карлова
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