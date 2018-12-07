Названа дата начала суда по делу об убийстве посла Андрея Карлова

Стала известна дата начала судебного процесса по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

Процесс стартует 8 января 2019 года и будет проходить в Анкаре. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в их числе и мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в настоящее время в США. Анкара считает его главным врагом нынешней Турции и обвиняет в ряде преступлений, в том числе в подготовке госпереворота в июле 2016 года.

Помимо Гюлена в причастности к убийству Карлова подозреваются Шериф Али Текелан, Эмруллах Услу, Шахин Согюта, Хайреддин Айдынбаш, Мустафа Тимур Озкан и ряд других. Им выдвинуто обвинение в подготовке покушения на посла РФ с террористическими целями, в причастности к террористической организации (имеется в виду организация FETO, возглавляемая Гюленом), в нарушении конституционного строя.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен на церемонии открытия в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" 19 декабря 2016 года. Непосредственный убийца Мевлют Алтынташ был ликвидирован при задержании.