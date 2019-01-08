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08.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика

В каких регионах зарплаты будут расти быстрее

Текст: Ольга Игнатова

На 4-5 процентов в год будут расти средние зарплаты россиян в 2019-2021 годах. Об этом, основываясь на прогнозе о темпах роста зарплат в регионах России, составленном Минэкономразвития (прогноз есть в распоряжении "Российской газеты"), рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если смотреть по федеральным округам, то в Центральном округе выше всего зарплаты будут у москвичей. Так, в насупившем году средняя зарплата в Москве составит 73,7 тысячи рублей в месяц, в 2020-м - 77,8 тысячи, а в 2021-м - 82,1 тысячи рублей. Таким образом ежегодно зарплаты москвичей будут повышаться более чем на пять процентов.

Фото: iStock
У кого в новом году вырастут зарплаты

Из регионов Северо-Западного федерального округа выше всего зарплаты будут у жителей Ненецкого автономного округа: в 2019-м средняя зарплата будет равняться 83,5 тысячи рублей, в 2020-м - 88 тысяч, в 2021-м - почти 94 тысячи рублей в месяц. Ежегодное повышение составит шесть процентов. Примерно одинаково - от 54 тысяч в 2019-м до 62 тысячи рублей в 2021-м вырастут зарплаты у жителей Мурманской области и Санкт-Петербурга.

В Южном федеральном округе зарплаты больше всего будут повышаться у жителей Краснодарского края. В нынешнем году средняя зарплата поднимется до 30,4 тысячи рублей в месяц, в 2020-м - до 32,3 тысячи, в 2021-м году - до 34,2 тысячи рублей. В год средняя прибавка к зарплате составит около шести процентов. Примерно такими же темпами будут расти зарплаты и у жителей Севастополя.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Что делать, если вам не хватает зарплаты

Зарплаты жителей Северо-Кавказского федерального округа пока еще выглядят довольно скромными, не дотягивая даже до средних показателей по стране. Самые высокие - в Ставропольском крае. В 2019 году средняя зарплата жителей края составит примерно 25 тысяч рублей в месяц, в 2020-м - 25,7 тысячи, в 2021-м - 27 тысяч в месяц. Ежегодная индексация - примерно четыре процента.

В Приволжском федеральном округе выше всего зарплаты у жителей Татарстана. В 2019-м году средняя составит 34 тысячи в месяц, в 2020-м - 37 тысяч, в 2021-м - около 40 тысяч рублей. Ежегодно зарплаты будут увеличиваться примерно на восемь процентов.

Лидером по зарплатам на Урале традиционно является Ямало-Ненецкий автономный округ. В наступившем году средняя зарплата там будет 91 тысяча рублей, в 2020-м - 94,4 тысячи, в 2021-м - 99 тысяч рублей в месяц. Но увеличение не слишком высокое - 3-4 процента в год.

Из сибирских регионов выделяется Красноярский край. В этом году его жители в среднем будут зарабатывать 41,7 тысячи рублей в месяц, в следующем - 43,8 тысячи, а в 2021-м году - 46,2 тысячи. Годовое увеличение - пять процентов.

На Дальнем Востоке в лидерах Чукотка. Там и самые высокие средние зарплаты в России. В этом году они составят 95,5 тысячи рублей в месяц, в 2020-м - почти 101 тысяча в месяц, а в 2021-м -106,5 тысячи в месяц. Рост примерно пять процентов в год.

Комментарий

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- Прогноз Министерства экономического развития по темпам роста заработной платы в своей основе предполагает несколько условий.

Фото: depositphotos.com
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Во-первых, темпы роста экономики на уровне не менее 1,8 - 2,1 процента в год. Если это условие не будет выдержано, то источников для индексации зарплаты в целом ряде отраслей не будет.

Во-вторых, потребуется увеличение денежных доходов населения в целом. Ведь речь идет и о росте зарплат самозанятых, а они очень чувствительны к расходам населения на услуги. Если средств не будет хватать на самое необходимое (продукты питания, одежду, оплату ЖКХ), то граждане будут вынуждены экономить на частных услугах (репетиторы, помощники по хозяйству, ремонт и т.п.).

Однако в 2019-2021 годах не ожидается прежних темпов увеличения заработной платы в бюджетных отраслях. Кроме того, надо принимать во внимание и то обстоятельство, что наш рынок труда в отличие от европейских стран реагирует на приток дополнительной рабочей силы не ростом безработицы, а снижением или стабильностью размеров оплаты труда. Поэтому можно предположить, что оценки Минэкономразвития темпов роста средней заработной платы - это оптимистический сценарий.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития
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