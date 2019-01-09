Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый кабриолет Porsche 911: шире, быстрее, умнее 14:41
Тест-драйв BMW 220d: кому подойдет немецкое купе 14:03
Участок дороги М-4 "Дон" с 1024-го по 1036-й километр станет платным 13:21
Видео: электрокар-трансформер ловко сжимается, протискиваясь в пробках 13:00
09.01.2019 14:43
Рубрика: Страхование

ФАС предупредила МФЦ о недопустимости продажи полисов ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила о недопустимости продажи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Антимонопольное ведомство выдало одному из МФЦ предупреждение о необходимости расторгнуть договор по продаже полисов ОСАГО. Об этом говорится в разъяснениях ФАС о практике применения антимонопольного законодательства на рынке финансовых услуг. Свое решение антимонопольная служба аргументирует тем, что практика продажи ОСАГО через МФЦ могла привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Что изменится в системе ОСАГО в ближайшие три года

В ФАС напоминают, что МФЦ имеют право предоставлять закрытый перечень услуг. Нарушение этого правила может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, считают в антимонопольном ведомстве.

Напомним, 9 января в России вступили в силу новые указания Банка России, которые ввели более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) при продаже ОСАГО. Кроме того, они изменили порядок определения коэффициента бонус-малус (КБМ) и расширили тарифный коридор на 20 процентов вверх и вниз от ставок базового тарифа.

#страхование #ОСАГО