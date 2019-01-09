ФАС предупредила МФЦ о недопустимости продажи полисов ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила о недопустимости продажи полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Антимонопольное ведомство выдало одному из МФЦ предупреждение о необходимости расторгнуть договор по продаже полисов ОСАГО. Об этом говорится в разъяснениях ФАС о практике применения антимонопольного законодательства на рынке финансовых услуг. Свое решение антимонопольная служба аргументирует тем, что практика продажи ОСАГО через МФЦ могла привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.

В ФАС напоминают, что МФЦ имеют право предоставлять закрытый перечень услуг. Нарушение этого правила может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, считают в антимонопольном ведомстве.

Напомним, 9 января в России вступили в силу новые указания Банка России, которые ввели более гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) при продаже ОСАГО. Кроме того, они изменили порядок определения коэффициента бонус-малус (КБМ) и расширили тарифный коридор на 20 процентов вверх и вниз от ставок базового тарифа.