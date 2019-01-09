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Рубрика: Страхование

Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сегодня вступило в силу указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также изменяет подход к коэффициентам "возраст-стаж" и "бонус-малус".

Диапазон ставок базового тарифа составляет 2746-4942 рублей вместо прежних 3432-4118 рублей.

Также новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Изменения произойдут в системе предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварию. Данный коэффициент будет присваиваться водителю раз в год.

Ранее "РГ" рассказала о том, что изменится в системе ОСАГО в ближайшие три года: может быть отменен коэффициент мощности при расчете тарифа по ОСАГО. А еще раньше - территориальный коэффициент.

Обо всех изменениях, которые ждут автомобилистов в этом году, можете узнать из нашего материала

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#страхование