Вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Сегодня вступило в силу указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также изменяет подход к коэффициентам "возраст-стаж" и "бонус-малус".

Диапазон ставок базового тарифа составляет 2746-4942 рублей вместо прежних 3432-4118 рублей.

Также новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста.

Изменения произойдут в системе предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварию. Данный коэффициент будет присваиваться водителю раз в год.

Ранее "РГ" рассказала о том, что изменится в системе ОСАГО в ближайшие три года: может быть отменен коэффициент мощности при расчете тарифа по ОСАГО. А еще раньше - территориальный коэффициент.

Обо всех изменениях, которые ждут автомобилистов в этом году, можете узнать из нашего материала.