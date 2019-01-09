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Рубрика: В мире

Ким Чен Ын завершил визит в Пекин

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын завершил официальный визит в Китай. Как сообщили местные СМИ, сегодня во второй половине дня спецпоезд с Кимом и членами делегации вышел из Пекина и направился в сторону китайско-северокорейской границы. С утра Ким успел провести достаточно много времени с лидером КНР Си Цзиньпином.
Фото: KCNA/REUTERS Фото: KCNA/REUTERS
Фото: KCNA/REUTERS

Напомним, что четвертый за время пребывания Ким Чен Ына на посту лидера КНДР визит в Китай начался вечером 7 января. Ким с супругой и представителями высшего руководства страны проследовал по железной дороге из Пхеньяна до Пекина, куда прибыл утром 8 января. Вчера у Кима прошли официальные переговоры с Си Цзиньпином, а затем в честь лидера КНДР был дан торжественный ужин, в ходе которого Кима поздравили с днем рождения. В этот день ему исполнилось 35 лет.

9 января стал фактически вторым рабочим днем визита, и прошел он в целом по сценарию предыдущих поездок Кима в столицу Поднебесной. В первой половине дня Ким с членами делегации отправился на своего рода экскурсию. Для посещения был выбран завод компании Tong Reng Tang - крупнейшего в Китае производителя лекарственных препаратов восточной медицины.

Фото: KCNA/via REUTERS
В новогоднем обращении Ким Чен Ын предложил диалог и сотрудничество

Затем кортеж с северокорейской делегацией направился обедать и прибыл в расположенный в центре Пекина известный Beijing Hotel, где к Ким Чен Ыну с женой присоединился Си Цзиньпин с супругой. Если схема посещений укладывалась в обычный для Кима распорядок при визитах в КНР, то место было несколько необычным - не официальная госрезиденция, а отель в городе. Как предположили наблюдатели, это было сделано для того, чтобы поесть и пообщаться в более неформальной и непринужденной атмосфере, чем это обычно бывает при мероприятиях в официальных государственных резиденциях КНР.

После обеда Ким попрощался с Си Цзиньпином, и в 2 часа 8 минут дня по местному времени северокорейский спецпоезд со всей делегацией отбыл в сторону границы, завершив тем самым официальную программу визита. Ожидается, что поздно ночью по местному времени состав проследует через приграничный китайский город Даньдун, пересечет по мосту реку и окажется в северокорейском Синыйчжу.
СМИ сообщили возможные места встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Как подсчитали наблюдатели, в этот раз Ким Чен Ын и Си Цзиньпин провели вместе в общей сложности восемь часов, включая официальные переговоры. О содержании диалога СМИ как КНДР, так и КНР молчат, но с большой вероятностью можно предположить, что речь шла о двух основных темах: предстоящий саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампа и согласование позиций Пекина и Пхеньяна в этой связи, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Очевидно, что КНДР очень хочет притока китайских инвестиций, нацелена на сотрудничество с Поднебесной, но этому пока мешают введенные международным сообществом санкции.

По мнению экспертов, Ким своим внезапным визитом в Поднебесную также показал США, что за ним стоит мощная держава - Китай. Китайцам же было необходимо гарантировать, что КНДР не попытается о чем-то договориться с США в обход интересов Пекина.

Этот визит стал четвертой по счету поездкой Ким Чен Ына в Китай за время его пребывания на посту лидера КНДР. Все три предыдущих раза были в прошлом году: 25-28 апреля (Пекин), 7-8 мая (Далянь) и 19-20 июня (Пекин).

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай Лидер КНДР Ким Чен Ын
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