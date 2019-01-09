На Украине отмечено 11 тысяч дезертиров

В рядах украинской армии зафиксировано беспрецедентное число дезертирств.

Как сообщает портал fakty.ua со ссылкой на Главную военную прокуратуру республики, с 2014 года - то есть при новой власти - возбуждено более 11 тысяч дел по факту самовольного бегства из рядов вооруженных сил или уклонения от службы. Уровень этого явления по-прежнему "стабильно высок". Рассматриваемые дела в рамках внутренних расследований были направлены в суд, и полторы тысячи обвинительных решений уже вынесено.

Напомним, что именно четыре года назад начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. За это время, как признал президент Украины Петр Порошенко в октябре 2018 года, погибло 2896 военнослужащих страны. А главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос уточнил, что 900 военных покончили с собой или были убиты сослуживцами.