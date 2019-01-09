Раскрыты данные о смартфоне Xiaomi с самым мощным процессором в мире

Следующий смартфон Xiaomi получит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, анонсированный в конце 2018 года. Это следует из данных тестов GeekBench.

В настоящее время еще не анонсированное устройство фигурирует под названием Blackshark Skywalker - это позволяет предположить, что смартфон будет относиться к линейке игровых смартфонов Blackshark.

Смартфон, как показывают тесты, будет работать на новейшей, девятой версии Android и получит 8 гигабайт оперативной памяти. Не исключено, что речь идет о базовой версии, а в расширенных модификации объем ОЗУ будет больше.

В линейке смартфонов Xiaomi уже имеется аппарат на базе Snapdragon 855 - это специальная модификация Mi Mix 3. В конце декабря компания Lenovo анонсировала аппарат Z5 Pro на этом же чипе. Смартфон был признан самым мощным на сегодняшний день.