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Раскрыты данные о смартфоне Xiaomi с самым мощным процессором в мире

09.01.2019,  
16:42
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Следующий смартфон Xiaomi получит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, анонсированный в конце 2018 года. Это следует из данных тестов GeekBench.

В настоящее время еще не анонсированное устройство фигурирует под названием Blackshark Skywalker - это позволяет предположить, что смартфон будет относиться к линейке игровых смартфонов Blackshark.

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Смартфон, как показывают тесты, будет работать на новейшей, девятой версии Android и получит 8 гигабайт оперативной памяти. Не исключено, что речь идет о базовой версии, а в расширенных модификации объем ОЗУ будет больше.

В линейке смартфонов Xiaomi уже имеется аппарат на базе Snapdragon 855 - это специальная модификация Mi Mix 3. В конце декабря компания Lenovo анонсировала аппарат Z5 Pro на этом же чипе. Смартфон был признан самым мощным на сегодняшний день.

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