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09.01.2019 17:31
Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали самые популярные дизельные автомобили в Москве

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Юрий Зубко / РГ Фото: Юрий Зубко / РГ
Фото: Юрий Зубко / РГ

Kia Sorento стал самым продаваемым дизельным легковым автомобилем на столичном рынке. Такой вывод сделали эксперты аналитического агентства "Автостат", изучившие данные за 11 месяцев 2018 года.

С января по конец ноября в Москве продали 1712 Kia Sorento. Это на 57 процентов больше, чем в прошлом году. На втором месте BMW X6 (1309 штук, минус 13 процентов), на третьем - Toyota Land Cruiser Prado (1245 автомобилей, минус 7 процентов). В пятерку лидеров входят BMW 5-Series (1210 штук, минус 10 процентов) и Volkswagen Tiguan (1185 автомобилей, плюс 70 процентов).

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Также в топ-10 московского рынка дизельных легковых авто попали Mitsubishi Pajero Sport (1077 единиц, в 2,5 раза больше прошлогодних показателей), BMW X6 (925 автомобилей, плюс 22 процента), Hyundai Santa Fe (905 штук, плюс 36 процентов), Skoda Kodiaq (873 автомобиля, в 8,7 раза больше) и Toyota Land Cruiser и (870 единиц, плюс 18 процентов).

В общей сложности за 11 месяцев прошлого года на московском рынке было продано 27 800 дизельных легковых автомобилей. Это на 21 процент больше, чем за тот же период 2017-го.

Ранее эксперты выяснили самые популярные марки авто с "автоматом".

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#Toyota #Volkswagen #Kia #BMW #Mitsubishi