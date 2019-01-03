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03.01.2019 19:34
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные марки автомобилей с "автоматом"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda Фото: Пресс-служба Skoda
Фото: Пресс-служба Skoda

Эксперты назвали десять самых популярных марок автомобилей в России с автоматической коробкой передач. В исследовании учитывались не только машины, оснащенные автоматической трансмиссией, но и легковушки, укомплектованные вариатором или "роботом".

На первом месте идет компания Kia, продавшая за 11 месяцев 2018 года 168,2 тысячи машин с "автоматом". На втором позиции еще одна корейская марка - Hyundai (продано 123 тысячи автомобилей). Тройку лидеров замкнула Toyota (90 тысяч реализованных единиц).

На четвертом и пятом местах оказались Volkswagen (61,4 тысячи единиц) и Nissan (46,5 тысячи единиц).

Фото: iStock
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Далее расположились Skoda (45,5 тысячи штук), Mitsubishi (34,9 тысячи штук), Renault (34,1 тысячи штук), BMW (32,5 тысячи штук) и Mercedes-Benz (29,9 тысячи штук).

Всего с января по ноябрь 2018 года в нашей стране было реализовано 849 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных АКПП. Как сообщает "Автостат", это соответствует 56% от общего объема российского рынка.

Напомним, ранее "РГ" проанализировала рынок и выделила самые доступные двухпедальные модели. С полным списком автомобилей вы можете ознакомиться в нашем материале. 

Кроме того, сегодня мы опубликовали рейтинг самых дешевых авто России. 

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#автомобили