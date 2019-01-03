"Российская газета" впервые в 2019 году представляет традиционный рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в нашей стране.

С начала января прошло всего несколько дней, а цены на ряд легковых машин в России поменялись. Как и предсказывали эксперты, рост ставки НДС с 18 до 20% не мог не сказаться на стоимости автомобилей в дилерских центрах.

Впрочем, как мы уже не раз отмечали, на бюджетном сегменте все тенденции рынка отражаются не столь ярко и резко. Даже в нынешнем топ-10 есть три модели, цены на которые не изменились. Более того, есть ощущение, что на седан и хэтчбек Brilliance они так и останутся прежними. Китайская компания, которая находится на 50-м месте в России по объему продаж, ведет себя настолько пассивно, что долгое время не обновляет даже свой сайт с официальными прайс-листами.

По нашим данным, за 9 месяцев ни одного "230-го" Brilliance не продала. Но в рейтинге они по-прежнему числятся, оставаясь в нем последними представителями китайского автопрома. Дело в том, что другая компания из Поднебесной, FAW, вместе с обновлением модельного ряда занялась и актуализацией собственного сайта. В итоге с него исчезла информация о дешевых седанах Oley, которые к нам давно не ввозили.

Что касается "трехдверки" Datsun mi-DO, цены на которую в последнее время не менялись, то, увы, скорее всего это явление временное. Пока на сайте дистрибьютора японской компании выложены декабрьские прайс-листы. Так что и хэтчбек, и седан on-Do в ближайшее время могут подорожать. Как это ранее произошло со всей линейкой родственного Datsun АвтоВАЗа.

Пока автолюбители еще не успели выйти из-за праздничных столов, в автосалонах российского автогиганта поменяли ценники. Как уже сообщала "РГ", все модели семейства Lada Granta и Lada 4x4 подорожали на 15 тысяч рублей. Впрочем, на внедорожники АвтоВАЗ сохранил зимние скидки, так что "Ниву" пока можно купить с дисконтом.

Отметим, что подорожания можно ожидать и от Renault. В нашем рейтинге - в сравнении с октябрьским - стоимость Logan и Sandero уже выросла на 20 тысяч рублей, но это связано не с НДС или другими факторами. Просто французская компания перестала предлагать потребителям дорестайлинговые седаны и хэтчбеки, которые были немногим дешевле. Возможно, на складах провинциальных дилеров такие машины еще есть, но найти на них актуальные прайс-листы нельзя.

Ну и еще одна новость, связанная с ценами на автомобили. В Россию вот-вот вернутся автомобили Ravon. По крайней мере топ-менеджеры узбекской компании анонсировали поставки седанов R3 из Казахстана. Только вот в число "бюджетников", как было прежде, эти модели уже не попадут. Если до ухода с нашего рынка в марте 2018-го перелицованные Chevrolet Aveo стоили от 499 рублей, то теперь они не смогут быть дешевле 812 900 рублей. За такую сумму в тенге их продают в Казахстане.

В Ravon (вернее в головном предприятии "Узавтосаноат") признают, что с возобновлением продажам автомобилей в России при таких стартовых условиях могут возникнуть проблемы. "Для нас очень важно знать, как отреагируют люди на новый ценовой фактор", - сказал зампредправления холдинга по развитию и маркетингу Умиджан Салимов. Предугадать реакцию, впрочем, несложно, особенно при наличии в топ-10 самых доступных машин в России пяти моделей Lada, двух Datsun и двух Renault.

Итак, полностью топ-10 на данный момент выглядит следующим образом:

1. седан Lada Granta - 434 900 рублей;

2-3. лифтбек Lada Granta - 451 900 рублей;

2-3. хэтчбек Lada Granta - 451 900 рублей;

4. седан Brilliance H230 - 459 900 рублей;

5. универсал Lada Granta - 461 900 рублей;

6. седан Datsun on-DO - 466 000 рублей;

7. внедорожник Lada 4x4 - 488 900 (без скидки - 518 900 рублей);

8. хэтчбек Brilliance H230 - 514 900 рублей;

9. хэтчбек Datsun mi-DO - 536 000 рублей;

10-11. седан Renault Logan - 554 000 рублей;

10-11. хэтчбек Renault Sandero - 554 000 рублей.

Кстати

"РГ" составляет рейтинги самых доступных автомобилей России с октября 2015 года. Мы используем данные официальных прайс-листов и учитываем лишь прямые скидки производителей.