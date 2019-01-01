Как и ожидалось, АвтоВАЗ поднял цены на автомобили с 1 января 2019 года. Весь модельный ряд компании подорожал на сумму от 15 до 25 тысяч рублей.

Машины семейства Granta выросли в цене на 15 тысяч рублей (теперь они продаются от 434 900 рублей). Все версии внедорожника Lada 4х4 (кроме Bronto) также подорожали на 20 тысяч рублей (от 518 900 рублей).

Седаны Vesta, Vesta Cross и Vesta CNG стали дороже на 20 тысяч рублей (от 614 900 рублей), а вот за универсалы Vesta SW (от 704 900 рублей) и Vesta SW Cross (от 830 900 рублей) придется доплатить 25 тысяч рублей.

Автомобили Largus подорожали на 20 тысяч рублей (от 560 900 рублей), Xray вырос в цене на 20 тысяч рублей (от 609 900 рублей), Xray Cross (от 754 900 рублей) стал дороже на 25 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в среднем цены на машины выросли на 3%.

Напомним, причина, по которой российский автогигант переписал прайс-листы, - это повышение НДС с Нового года. Налог вырос с 18 до 20%. Другие автомобильные компании также поднимут цены на свою продукцию.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отказался от создания спортивной версии Lada Xray, а также сомневается по поводу выхода на рынок "заряженного" универсала Lada Vesta SW Sport.