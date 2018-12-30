АвтоВАЗ отказался от создания "заряженной" Lada Xray

Российский автогигант отказался от создания спортивной версии Lada Xray. Руководство АвтоВАЗа сочло рыночный потенциал такой модели недостаточным для запуска в производство. Предполагалось, что спортивный хэтчбек станет самым дорогим в модельной линейке Lada.

Как сообщает "Авторевю", также под вопросом выход универсала Lada Vesta SW Sport, хотя в октябре появились первые фото с дорожных испытаний этой машины. Кстати, Vesta SW Sport уже сертифицирована вместе со спортивным седаном и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Решение о выпуске авто будет рассматриваться по результатам продаж седана Vesta Sport.

Напомним, ранее "РГ" сообщала о том, что выход "заряженного" седана Vesta Sport задерживается. Продажи машины должны были начаться до конца этого года, но в итоге они стартуют в январе 2019 года.

Отметим, что в следующем году также должна появиться Lada Granta Sport. Как заявлял вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек, компания работает над этим автомобилем, но конкретных сроков дебюта названо не было.

АвтоВАЗ в 2018 году, по предварительным данным, реализовал на российском рынке около 360 тысяч автомобилей. Таким образом, рост продаж компании в уходящем году составил порядка 15%.