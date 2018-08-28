"Заряженная" Lada Granta появится в следующем году

Исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Ян Птачек рассказал журналистам о том, когда появится обновленная Lada Granta Sport.

"Мы работаем над ней. Скорее всего, вы сможете увидеть ее уже в следующем году", - отметил он.

Напомним, что "заряженная" Lada Granta продается в России от 554 900 рублей. Машина комплектуется двигателем 1,6 литра, который выдает 106 л.с. и 114 л.с. Первую "сотню" Granta достигает за 10,9 секунды и 9,5 секунды соответственно.

Granta Sport была представлена в 2011 году одновременно со стартом гоночного Кубка Lada Granta. Из особенностей версии стоит отметить 16-дюймовые литые диски, низкопрофильные шины, передние и задние тормозные диски увеличенного диаметра, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет и газонаполненные амортизаторы.

Птачека также спросили, когда завершатся продажи Lada Priora.

"У дилеров на складах автомобили еще есть. Но сколько осталось - это надо смотреть. Торжественной передачи последней машины владельцу не будет", - рассказал топ-менеджер.

Накануне, напомним, АвтоВАЗ показал обновленную линейку Lada Granta: седан и лифтбек, схожие с предыдущим поколением модели, а также хэтчбек и универсал, которые перешли в семейство Granta от модели Kalina. Также был представлен "внедорожный" универсал Lada Granta Cross. Продажи этого автомобиля начнутся позже остальных версий - в начале 2019 года.