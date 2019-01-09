Потоки раскаленной лавы: Камчатку предупредили об извержении Шивелуча

Вулканологи прогнозируют сильнейшее извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. По склону купола сходит раскаленная лава, выбросы пепельного шлейфа достигают семи километров.

- В последнюю неделю активность вулкана Шивелуча очень высокая, - сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук. - Несколько раз в сутки происходят обвалы, которые вызывают небольшие пирокластические потоки в направлении реки Бекеш и реки Байдарная. По склону активного купола непрерывно сходят раскаленные лавины.

Как уже сообщала "РГ", 27 декабря камчатский Шивелуч выбросил столб пепла высотой до семи километров над уровнем моря. Пепловый шлейф растянулся на десять километров к северу от исполина. Вулкану был присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать правила безопасности и воздержаться от походов к подножью вулкана. При приближении к Шивелучу стоит соблюдать осторожность, так как есть вероятность попасть под пеплопад.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.