В Крыму расширят район поиска подводных лодок, погибших в годы ВОВ

Подводная археологическая экспедиция "Нептун" расширит географию поиска советских подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС рассказал глава экспедиции Роман Дунаев.

По его словам, дайверы продолжат поиск двух отечественных субмарин Д-4 и Л-23, которые пытаются обнаружить уже не первый год. Сейчас планируется существенно увеличить район поиска - он будет охватывать глубины от мыса Тарханкут на западной оконечности Крыма до берегов Сочи.

- У нас есть кое-какие наметки в этой связи, надеемся, что в этом году экспедиция будет успешной, - рассказал о планах Роман Дунаев.

Экспедиция "Нептун" занимается поисками подводных объектов в рамках проекта "Крым - перекресток цивилизаций". В ее составе работают свыше 30 специалистов. В минувшем году члены команды "Нептуна" обнаружили несколько интересных находок. У берегов Тарханкута ими найден корабль под названием "Четвертый", постройки начала XX века. По своим очертаниям он напоминает бронекатер или тральщик. А в балаклавской бухте на глубине 84 метра дайверы обнаружили парусник римской эпохи, находящийся в хорошей сохранности.

В 2017 году клуб "Ростов дайв", который также представляет Роман Дунаев, обследовал судно Boy Feddersen (бывший пароход "Харьков"), затонувший у берегов Крыма в годы Великой Отечественной войны.