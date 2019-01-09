Ямальского младенца, родившегося у женщины в коме, отправят в Москву

Ребенка, который родился у впавшей в кому жительницы Ямала, готовят к отправке в Москву. Ранее, в конце прошлого года женщина попала в больницу в тяжелом состоянии после отравления, предположительно, рыбой.

Напомним, в реанимацию губкинской городской больницы в начале декабря 2018 года доставили семью из шести человек, жителей поселка Пурпе. Все они, по имеющимся у медиков сведениям, ели вяленую рыбу неизвестного изготовителя (возможно, купленную у частного лица).

Специалисты заподозрили у пострадавших ботулизм - тяжелое, потенциально смертельное инфекционное заболевание.

Один из членов семьи позднее скончался в больнице. Беременную женщину врачи держали в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Позже ее прооперировали и перевезли в Ноябрьск сначала появившегося на свет малыша, а потом и его маму, которая вышла из комы и лежала в инфекционном отделении.

"Мама выписана еще до нового года, малыш находится в перинатальном центре, готовится к отправке в Москву", - сообщили сегодня агентству РИА Новости в больнице Ноябрьска.

Состояние ребенка врачи оценивают как стабильное.