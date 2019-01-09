В Югре охотник принял сына за лося и застрелил его

В Нефтеюганском районе расследуют трагический случай, который произошел во время новогодних праздников. Здесь третьего января во время охоты отец случайно убил сына.

Как передает пресс-служба Следственного комитета ХМАО-Югры, это случилось в условиях недостаточной видимости: мужчина выстрелил из ружья в движущийся объект, подумав, что это лось.

Когда подошел ближе, увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына.

"Молодой человек скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщили в региональном СК.

К сожалению, несчастные случаи на охоте не редкость. Так, в ноябре прошлого года в Темрюкском районе Кубани 46-летний мужчина погиб во время охоты на уток: один из участников, находясь за скрадком, произвел ружейный выстрел, его товарищ оказался на линии огня и был ранен в голову. В том же месяце в Удмуртии 66-летний мужчина во время охоты застрелил своего напарника из ружья: двое пенсионеров охотились на лося в лесу у деревни Идзи, один из них услышал шорох, выстрелил и попал в другого.