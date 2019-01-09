В Беларусь на новогодние каникулы приехали почти 157 тысяч россиян

Онегинское "беспокойство, охота к перемене мест" в новогодние дни традиционно присутствует у многих жителей Союзного государства. Вот и через границу Беларуси, согласно статистике, путешествовали почти миллион граждан, большинство из которых - сами жители синеокой.

С 25 декабря 2018 года по 8 января 2019 года пограничники РБ оформили в обоих направлениях 881 078 граждан и 251 202 единиц транспорта. Информация об этом размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета республики. При этом, лидерами пересекающих границу республики стали сами белорусы - 481 991 человек, на втором месте россияне - 156 414 человек, а третье место заняли украинцы - 109 821 человек.

Правда, самым популярным под Рождество стало польское направление. Польско-белорусскую границу во время новогодних праздников пересекли 296 823 граждан и 101 687 единиц транспорта. Второе место заняло литовское направление - 252 325 граждан и 84 935 единиц транспорта.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", туристический поток из России в Беларусь составляет почти 60 процентов от общего количества иностранных туристов, которые посетили РБ в прошлом году. Из уст представителя Министерства спорта и туризма синеокой Виталия Грицевича эта нехитрая арифметика выглядит достаточно солидно. Выступая во время прямого моста "Итоги российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма в 2018 году", он уточнил, что экспорт туристических услуг в РБ с января по октябрь прошлого года составил в денежном эквиваленте порядка 190 миллионов долларов, а с учетом оперативных данных за ноябрь 2018 года эта сумма достигла 205 миллионов.

"Доля российского экспорта туристических услуг в этом объеме составляет около 57%, что составляет примерно 110 миллионов долларов. И официальная статистика говорит о том, что Россия обеспечивает порядка 60% туристического потока в Беларусь", - пояснил Грицевич и добавил, что ежегодный рост турпотока на 11% свидетельствует о том, что "в сфере туризма белорусско-российские отношения развиваются успешно".

Об этом готовы подтвердить не только туроператоры белорусской столицы, но и героического Бреста, и молодого атомограда в Островце, и напоенных одаренными мировыми именами Витебска и культурной столицы Беларуси - Пинска. А овеянный легендами Чечерск, который впервые упоминается в летописи в 1159 году, и сегодня составляет славу белорусского региона. По одной из версий, название города произошло от слова "чечер", которое означало "воск". Неслучайно небесными заступниками края считаются Зосима и Савватий Соловецкие - покровители пчеловодства, которых и сегодня можно увидеть на иконе местных мастеров. Краеведы напоминают, что солидный вклад в развитие края внес и Захарий Чернышев - первый белорусский генерал-губернатор. Местные земли ему тоже пожаловала русская императрица. По инициативе генерала здесь были построены стекольная мануфактура и винокурня, да и сам архитектурный облик города изменился до неузнаваемости, получив европейскую планировку. Прямые дороги, словно лучи, уходили в четыре стороны света, вели к ратуше и Замковой горе, где красовался зимний дворец.

На высоком холме был разбит пейзажный парк. Известно, что жена графа Анна Родионовна любила пить чай с ароматным лимоном, ведь цитрусовые выращивались в местной оранжерее. А особенностью местного досуга были спектакли крепостных актеров. К слову, культурную традицию в наши дни возродили участники клуба по интересам "Графский театр в Чечерске".