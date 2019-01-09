Все члены синода Константинополя подписали томос об автокефалии ПЦУ

Все члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии "православной церкви Украины" (ПЦУ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу патриархата, в ближайшее время он будет отправлен на Украину.

Напомним, 6 января в Стамбуле глава Константинопольского патриархата патриарх Варфоломей вручил главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии "новой церкви" Украины. В РПЦ заявили, что документ является простой бумагой, не имеющей канонической силы. "Томос - результат неуемных политических и личных амбиций", - считает председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Как в свою очередь отметил архиепископ УПЦ Климент Вечеря, предоставление автокефалии "новой церкви" Украины является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил. "Церкви не создают патриархи и президенты", - подчеркнул он.