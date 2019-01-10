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Apple нашла способ обойти запрет на продажи iPhone

10.01.2019,  
12:04
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Компания Apple нашла лазейку, чтобы продолжать продажи iPhone в Германии в обход судебного решения. Способ вполне легальный - как пишет блог Foss Patent, судебное решение ограничивает деятельность Apple, но не партнеров американской компании в ФРГ. Таким образом, купертиновцы продолжат отгружать местным ретейлерам и операторам связи "запрещенные" к продаже iPhone 7 и 8.

Так что немцы по-прежнему могут приобрести смартфоны Apple - как с контрактом, так и без. Как поясняют в Foss Patent, партнеры не являются ответчиками по иску, а следовательно, запрет их не касается.

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В то же время, упомянутые модели iPhone пропали с немецкой версии сайта Apple. Таким образом компания исполнила решение суда.

Напомним, запрет на продажу "айфонов" в Германии появился сразу после аналогичного решения в КНР. Суды встали на сторону Qualcomm, которая ведет борьбу с "яблочниками" из-за патентных споров.

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