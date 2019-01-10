Депутат Рады обвинил власти в истреблении малоимущего населения

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что власти Украины обрекли жителей на замерзание. Он отметил, что правительство страны, повышая тарифы на отопление, истребляет таким образом малоимущее население.

По словам парламентария, чтобы хоть как-то платить за отопление, украинцам приходится "потуже затягивать пояса". Рабинович отметил, что "всем известно" о "запредельных" тарифах на отопление, действующих на Украине, а между тем в январе цены вырастут еще сильнее. "В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс - пенсионеры", - возмутился депутат.

Парламентарий призвал правительство, которое "окончательно продалось МВФ", остановить повышение тарифов на отопление для рядовых граждан.

Ранее депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что из-за решения властей Украины отключать газ за неуплату даже при минусовой температуре могут замерзать целые города. Он также назвал данное постановление правительства "лицензией на убийство".

Напомним, на Украине тарифы на газ выросли на 23,5 процента. После повышения цены на газ для населения Киев смог рассчитывать на очередной кредит от Международного валютного фонда в размере 1-2 миллиарда долларов.

Между тем

Решение киевских властей о повышении цен на газ для населения лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "геноцидом украинского народа" и призвала отменить это решение.