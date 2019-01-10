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10.01.2019 15:50
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные машины с "автоматом" в России

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Эксперты составили рейтинг автомобилей с автоматической коробкой передач, которые лучше всего продаются на отечественном авторынке.

По данным аналитического агентства "Автостат", первое место занял Kia Rio. За 11 месяцев прошлого года было продано 60 000 этих автомобилей с "автоматом". На втором месте Hyundai Creta (45 800 штук), на третьем - Hyundai Solaris (41 700).

Также в пятерку самых популярных моделей с АКП входят Toyota Camry (29 700) и Volkswagen Tiguan (28 000).

Фото: istockphoto.com
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Кроме того, в топ-10 попали Kia Sportage (25 500 автомобилей), Toyota RAV4 (24 800), Volkswagen Polo (23 500), Mitsubishi Outlander (22 000) и Mazda CX-5 (19 500).

Как отмечают аналитики, автомобили с "автоматом" занимают более половины авторынка России. В общей сложности их продажи за 11 месяцев 2018 года составили почти 850 000 штук.

Также эксперты определили лидеров по продажам среди автомобилей с "механикой".

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#Toyota #Volkswagen #Hyundai #Kia