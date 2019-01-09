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Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные марки авто с механической коробкой передач

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Не так давно эксперты определили самые популярные марки автомобилей с "автоматом", а теперь составили список самых популярных в России машин с механической КПП.

На первом месте - и это абсолютно ожидаемо - Lada. Как сообащет "Автостат", за 11 месяцев 2018 года было реализовано 295,4 тысячи таких автомобилей АвтоВАЗа.

На второй строчке располагается Renault (94 тысячи штук), а замыкает первую тройку Kia (41,4 тысячи штук).

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Далее идут Hyundai (39 тысяч штук) и Volkswagen (32,9 тысячи штук).

В топ-10 также вошли Skoda (27,8 тысячи штук), Nissan (26,1 тысячи штук), Chevrolet (25,7 тысячи штук), УАЗ (18,1 тысячи штук) и Datsun (15 тысяч штук).

Всего за 11 месяцев прошлого года россияне приобрели 663 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач (это составляет 44% от всего объема российского рынка).

Ранее, напомним, эксперты проанализировала российский автомобильный рынок и назвали компании, которые продают больше всего дизельных авто в стране.

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#Lada #Hyundai #Kia #Renault