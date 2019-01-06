Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты проанализировала российский автомобильный рынок и назвали компании, которые продают больше всего дизельных авто в стране.

На первом месте - и это вряд ли кого-то может удивить - японская Toyota. За 11 месяецв прошлого года россияне приобрели 23,5 тысячи дизельных экземпляров этой марки.

На второй строчке с объемом реализации 19,7 тысячи единиц занимает немецкая BMW. А тройку лучших замыкает Volkswagen, на дизельных автомобилях которого остановили свой выбор 10,7 тысячи покупателей.

Далее идут Mitsubishi (9,9 тысячи штук), Mercedes-Benz (9,8 тысячи штук), Kia (9,6 тысячи штук).

В топ-10 также попали: Renault (7,5 тысячи машин), Land Rover (7,4 тысячи машин), Hyundai (5,3 тысячи машин) и Audi (4,4 тысячи машин).

Как сообщает "Автостат", всего за 11 месяцев 2018 года в нашей стране было реализовано 122,5 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями (это 8,1% от общего объема российского рынка).

Ранее "РГ" опубликовала рейтинг главных новинок российского авторынка в 2019 году, а также составила список самых дешевых новых машин, которые продаются в нашей стране.