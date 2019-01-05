Уже в январе на нашем рынке может стартовать Lada Vesta Sport. После калейдоскопа премьер, что устроил АвтоВАЗ в 2018-м, дебют спортивного седана будет не столь громким. Но напрасно: ведь это будет самая мощная серийная модель российского производства. Двигатель 1.8 у нее форсирован с 122 до 145 л.с. Работая в паре с 5-ступенчатой "механикой", этот агрегат разгоняет Vesta до "сотни" за 9,6 с.
Примечательна машина и с точки зрения оформления - у нее стильный обвес с оригинальными бамперами, спойлером на крышке багажника и "юбками" на порогах. Кузов, как любит молодежь, занижен - до клиренса в 162 мм, а в салоне использованы спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой и комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантару. Оригинальным решением является и черная обивка крыши.
В минувшем году АвтоВАЗ обновил линейку моделей Granta, включив в нее хэтчбек и универсал, которые прежде предлагал под названием Kalina. В конце 2018-го новый корпоративный стиль обрели также коммерческие автомобили Granta. Но и это еще не все - в начале 2019-го российский автогигант поставит на конвейер кроссовую версию универсала. Во-первых, такая машина - Kalina Cross - была в ассортименте и до рестайлинга, а во-вторых, это общий тренд на рынке. Недаром же кроссовая версия появилась еще в 2017-м у Vesta SW.
"Внедорожная" Granta будет отличаться от обычного универсала более высоким дорожным просветом, пластиковым обвесом и нюансами оформления салона.
В первом квартале ожидается Hyundai Elantra - не самый популярный автомобиль в модельном ряду корейской марки, но без него ассортимент уже будет неполным. На мировом рынке обновленный седан (стоящий на ступеньку выше Solaris) дебютировал еще в августе 2018-го, а у нас появится спустя примерно полгода. Благодаря появившемуся в базе Росстандарта Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) известно, что машина станет чуть длиннее - 4 620 мм (было 4 570), получит на выбор атмосферные моторы 1.6 MPI мощностью 128 л.с. и 2.0 MPI на 149,6 л.с., а также 6-ступенчатую "механику" или 6-диапазонный "автомат".
А внешность у новой Elantra более чем запоминающаяся - недаром в СМИ ее окрестили "треугольной". Спереди у седана действительно много острых граней, формирующих треугольники разной величины. И даже странно, что боковые зеркала у "четырехдверки" остались привычной округлой формы. Главный акцент на корме - крупная надпись Elantra там, где сейчас находится номерной знак. Преобразился и салон - в частности, в седане заменили рулевое колесо, приборную панель, дефлекторы воздуховода и блок управления климат-системой.
Toyota Corolla - по сути, конкурент Elantra, и символично, что новое поколение японской модели стартует у нас примерно в те же сроки, что и обновленный "кореец". Впрочем, ОТТС на 12-ю генерацию Corolla еще не представлен, поэтому информации о машине чуть меньше. Неизвестно, например, какой двигатель будут устанавливать турки (в этой стране производят машины для России). Среди возможных вариантов - бензиновые 1.8 и 2.0 с отдачей в 140 и 170 л.с. Более того, есть сомнения и по внешнему виду машины. У Corolla для азиатского и американского рынков слегка отличается оформление передней части, и какой именно дизайн предназначен для России - пока интрига.
Как бы то ни было, новый седан должен выгодно отличаться от прежнего и по ездовым характеристикам - потому что построен на уже зарекомендовавшей себя модульной архитектуре TNGA с пониженным центром тяжести.
Lexus UX многие прочат статус нового бестселлера японской марки в России. Все задатки у компактного кроссовера есть. Хотя формально SUV стал наследником не слишком популярного хэтчбека CT, он скорее напоминает маленький NX. В его внешности почти так же много ломаных линий и острых граней. При этом новинка построена уже на свежей модульной архитектуре TNGA, спереди получила стойки McPherson, сзади - двухрычажную подвеску.
Точной информации о том, какой будет российская моторная гамма, пока нет, но у нас Lexus без стеснения предлагает гибридные версии наряду с ДВС. Так что и UX наверняка будет иметь не только двухлитровый "атмосферник" на 171 л.с., но и гибридную установку с тем же, но дефорсированным до 145 л.с. мотором, которая даст в итоге 178 л.с. Интересным представляется и решение усилить задний мост электромотором, который поможет полноприводному кроссоверу справляться с бездорожьем. Цены на машину, конечно, пока неизвестны (она не продается еще нигде в мире), но эксперты ожидают, что это будет самый доступный Lexus в России. Проверить это предположение получится уже скоро - предзаказ на модель был открыт еще в 2018-м.
Спустя примерно полгода после рестайлингового Nissan X-Trail в России появится и обновленный Qashqai. В компании специально развели эти премьеры, как разведены по разным сегментам и схожие во многом модели.
Подробностей о российской спецификации Qashqai пока мало, но известно, что российские инженеры Nissan поработали над ним примерно в том же ключе, что и с X-Trail. То есть, серьезно потрудились над калибровками руля, подвески, вариатора и двигателей, занялись улучшением шумоизоляции. Ну и добавили целый ряд современных опций. При этом постарались удержать цену. Со старшим кроссовером получилось - наверняка получится и с младшим. Ну а внешне Qashqai изменился не сильно: у него новая решетка радиатора и бампер, другие фары и "противотуманки". В салоне заменены руль и кресла.
Renault Arkana появится во втором квартале и сразу станет заметным игроком на российском авторынке. Во-первых, потому, что это первый купеобразный кроссовер в среднем ценовом сегменте. Доселе таковым можно было считать разве что Toyota CH-R, но на фоне "француза" "японец" смотрится просто ярким компакт-SUV. Во-вторых, новинка, представленная на Московском автосалоне, получилась крайне симпатичной.
Ниспадающая линия крыши, узкие светодиодные фары, встроенные в радиаторную решетку нового фирменного стиля, "скобки" дневных ходовых огней, яркая оптика сзади, хромированные накладки на зеркала и дверные ручки - все эти черты непременно выделят машину в городском потоке. Остается надеяться, что серийный купе-кроссовер не будет сильно отличаться от шоукара, а его цена не намного превысит стоимость Renault Kaptur.
Еще один долгожданный кроссовер - Toyota RAV4 нового поколения. В японской компании подтвердили, что модель дебютирует в России в 2019 году, но точную дату не назвали. Можно лишь предположить, что это случится в середине сезона, поскольку машину будут производить в Санкт-Петербурге, и к запуску конвейера предприятие придется подготовить. Поклонники марки проведут это время в нетерпении, потому что следующий "рафик" получился просто революционным. Трудно было поверить, что брутальный дизайн концепта FT-AC почти в точности будет сохранен в серийном RAV4 - уж слишком футуристичным он показался поначалу и очень "злым". Но так и случилось.
А еще кроссовер встал на платформу GA-K модульной архитектуры TNGA, получил низкий центр тяжести и более жесткий кузов. Сиденье водителя расположено на 15 см ниже прежнего, но ровно на столько же был увеличен клиренс. В общем, новый RAV4 будет интересно не только увидеть - на нем любопытно и прокатиться.
Skoda Karoq дебютирует в России в конце 2019 года - и это хорошая новость для поклонников чешской марки. Модель была представлена еще в мае 2017-го и в Европе вполне удачно заменила когда-то выпускавшийся в России кроссовер Yeti. Однако выводить ли на наш рынок и Karoq, чехи долго сомневались (не исключено, что под давлением родственного Volkswagen), и положительное решение приняли только недавно. Неизвестно пока лишь то, где именно начнут производить этот SUV - в Нижнем Новгороде или Калуге, вместе с соплатформенным VW Tiguan.
Впрочем, остаются и другие вопросы. Например, получит ли российский Karoq только турбированные моторы, как это произошло на Западе? Будет ли машина оснащена активной подвеской с четырьмя режимами работы, включая настройку для бездорожья? И смогут ли наши водители, как их европейские коллеги, управлять мультимедийным комплексом с помощью жестов? А вот вопрос о цене автомобиля стоит не слишком остро. Понятно, что Karoq будет дешевле Kodiaq и, скорее всего, немного доступнее сопоставимого Tiguan.
Самая загадочная новинка в нашем списке - Aurus Komendant. А все потому, что премьера внедорожника на российском рынке в 2019 году (вероятно - в третьем квартале) станет заодно и мировой. Более того, соответствующая церемония может пройти не у нас в стране, а, например, в ОАЭ, где проявляют вполне предметный интерес к участию в проекте "Кортеж".
О SUV под новым российским брендом пока известно немногое. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, первый прототип модели с настоящим внедорожным потенциалом появится в феврале - марте. Можно предположить, что Komendant разделит с остальными представителями семейства и модульную платформу, и силовую установку. Это 4,4-литровый битурбированный бензиновый двигатель V8 мощностью 598 л.с., работающий в связке с электромотором, 9-диапазонным "автоматом" российской компании "КАТЕ" и полным приводом. Разумеется, говорить о том, что внедорожник станет массовым, не приходится, но в линейке Aurus ему действительно прочат роль бестселлера.