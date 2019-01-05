Около 70 новых моделей должны появиться на российском авторынке в 2019 году. "РГ" изучила список новинок и выделила десяток самых главных, на наш взгляд, премьер. Среди них - не только традиционные кроссоверы и внедорожники, но и седаны, универсал и даже спорткар.

Lada Vesta Sport

Уже в январе на нашем рынке может стартовать Lada Vesta Sport. После калейдоскопа премьер, что устроил АвтоВАЗ в 2018-м, дебют спортивного седана будет не столь громким. Но напрасно: ведь это будет самая мощная серийная модель российского производства. Двигатель 1.8 у нее форсирован с 122 до 145 л.с. Работая в паре с 5-ступенчатой "механикой", этот агрегат разгоняет Vesta до "сотни" за 9,6 с.

Примечательна машина и с точки зрения оформления - у нее стильный обвес с оригинальными бамперами, спойлером на крышке багажника и "юбками" на порогах. Кузов, как любит молодежь, занижен - до клиренса в 162 мм, а в салоне использованы спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой и комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантару. Оригинальным решением является и черная обивка крыши.

Lada Granta Cross

В минувшем году АвтоВАЗ обновил линейку моделей Granta, включив в нее хэтчбек и универсал, которые прежде предлагал под названием Kalina. В конце 2018-го новый корпоративный стиль обрели также коммерческие автомобили Granta. Но и это еще не все - в начале 2019-го российский автогигант поставит на конвейер кроссовую версию универсала. Во-первых, такая машина - Kalina Cross - была в ассортименте и до рестайлинга, а во-вторых, это общий тренд на рынке. Недаром же кроссовая версия появилась еще в 2017-м у Vesta SW.

"Внедорожная" Granta будет отличаться от обычного универсала более высоким дорожным просветом, пластиковым обвесом и нюансами оформления салона.

Hyundai Elantra

Обновленный Hyundai Elantra. Фото: Пресс-служба Hyundai.

В первом квартале ожидается Hyundai Elantra - не самый популярный автомобиль в модельном ряду корейской марки, но без него ассортимент уже будет неполным. На мировом рынке обновленный седан (стоящий на ступеньку выше Solaris) дебютировал еще в августе 2018-го, а у нас появится спустя примерно полгода. Благодаря появившемуся в базе Росстандарта Одобрению типа транспортного средства (ОТТС) известно, что машина станет чуть длиннее - 4 620 мм (было 4 570), получит на выбор атмосферные моторы 1.6 MPI мощностью 128 л.с. и 2.0 MPI на 149,6 л.с., а также 6-ступенчатую "механику" или 6-диапазонный "автомат".

А внешность у новой Elantra более чем запоминающаяся - недаром в СМИ ее окрестили "треугольной". Спереди у седана действительно много острых граней, формирующих треугольники разной величины. И даже странно, что боковые зеркала у "четырехдверки" остались привычной округлой формы. Главный акцент на корме - крупная надпись Elantra там, где сейчас находится номерной знак. Преобразился и салон - в частности, в седане заменили рулевое колесо, приборную панель, дефлекторы воздуховода и блок управления климат-системой.

Toyota Corolla

Toyota Corolla - по сути, конкурент Elantra, и символично, что новое поколение японской модели стартует у нас примерно в те же сроки, что и обновленный "кореец". Впрочем, ОТТС на 12-ю генерацию Corolla еще не представлен, поэтому информации о машине чуть меньше. Неизвестно, например, какой двигатель будут устанавливать турки (в этой стране производят машины для России). Среди возможных вариантов - бензиновые 1.8 и 2.0 с отдачей в 140 и 170 л.с. Более того, есть сомнения и по внешнему виду машины. У Corolla для азиатского и американского рынков слегка отличается оформление передней части, и какой именно дизайн предназначен для России - пока интрига.

Как бы то ни было, новый седан должен выгодно отличаться от прежнего и по ездовым характеристикам - потому что построен на уже зарекомендовавшей себя модульной архитектуре TNGA с пониженным центром тяжести.

Lexus UX

Lexus UX. Фото: Пресс-служба Lexus.

Lexus UX многие прочат статус нового бестселлера японской марки в России. Все задатки у компактного кроссовера есть. Хотя формально SUV стал наследником не слишком популярного хэтчбека CT, он скорее напоминает маленький NX. В его внешности почти так же много ломаных линий и острых граней. При этом новинка построена уже на свежей модульной архитектуре TNGA, спереди получила стойки McPherson, сзади - двухрычажную подвеску.

Точной информации о том, какой будет российская моторная гамма, пока нет, но у нас Lexus без стеснения предлагает гибридные версии наряду с ДВС. Так что и UX наверняка будет иметь не только двухлитровый "атмосферник" на 171 л.с., но и гибридную установку с тем же, но дефорсированным до 145 л.с. мотором, которая даст в итоге 178 л.с. Интересным представляется и решение усилить задний мост электромотором, который поможет полноприводному кроссоверу справляться с бездорожьем. Цены на машину, конечно, пока неизвестны (она не продается еще нигде в мире), но эксперты ожидают, что это будет самый доступный Lexus в России. Проверить это предположение получится уже скоро - предзаказ на модель был открыт еще в 2018-м.

Nissan Qashqai

Обновленный Nissan Qashqai. Фото: Пресс-служба Nissan.

Спустя примерно полгода после рестайлингового Nissan X-Trail в России появится и обновленный Qashqai. В компании специально развели эти премьеры, как разведены по разным сегментам и схожие во многом модели.

Подробностей о российской спецификации Qashqai пока мало, но известно, что российские инженеры Nissan поработали над ним примерно в том же ключе, что и с X-Trail. То есть, серьезно потрудились над калибровками руля, подвески, вариатора и двигателей, занялись улучшением шумоизоляции. Ну и добавили целый ряд современных опций. При этом постарались удержать цену. Со старшим кроссовером получилось - наверняка получится и с младшим. Ну а внешне Qashqai изменился не сильно: у него новая решетка радиатора и бампер, другие фары и "противотуманки". В салоне заменены руль и кресла.

Renault Arkana

Renault Arkana появится во втором квартале и сразу станет заметным игроком на российском авторынке. Во-первых, потому, что это первый купеобразный кроссовер в среднем ценовом сегменте. Доселе таковым можно было считать разве что Toyota CH-R, но на фоне "француза" "японец" смотрится просто ярким компакт-SUV. Во-вторых, новинка, представленная на Московском автосалоне, получилась крайне симпатичной.

Ниспадающая линия крыши, узкие светодиодные фары, встроенные в радиаторную решетку нового фирменного стиля, "скобки" дневных ходовых огней, яркая оптика сзади, хромированные накладки на зеркала и дверные ручки - все эти черты непременно выделят машину в городском потоке. Остается надеяться, что серийный купе-кроссовер не будет сильно отличаться от шоукара, а его цена не намного превысит стоимость Renault Kaptur.

Toyota RAV4

Новый Toyota RAV4. Фото: Пресс-служба Toyota.

Еще один долгожданный кроссовер - Toyota RAV4 нового поколения. В японской компании подтвердили, что модель дебютирует в России в 2019 году, но точную дату не назвали. Можно лишь предположить, что это случится в середине сезона, поскольку машину будут производить в Санкт-Петербурге, и к запуску конвейера предприятие придется подготовить. Поклонники марки проведут это время в нетерпении, потому что следующий "рафик" получился просто революционным. Трудно было поверить, что брутальный дизайн концепта FT-AC почти в точности будет сохранен в серийном RAV4 - уж слишком футуристичным он показался поначалу и очень "злым". Но так и случилось.

А еще кроссовер встал на платформу GA-K модульной архитектуры TNGA, получил низкий центр тяжести и более жесткий кузов. Сиденье водителя расположено на 15 см ниже прежнего, но ровно на столько же был увеличен клиренс. В общем, новый RAV4 будет интересно не только увидеть - на нем любопытно и прокатиться.

Skoda Karoq

Skoda Karoq. Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Karoq дебютирует в России в конце 2019 года - и это хорошая новость для поклонников чешской марки. Модель была представлена еще в мае 2017-го и в Европе вполне удачно заменила когда-то выпускавшийся в России кроссовер Yeti. Однако выводить ли на наш рынок и Karoq, чехи долго сомневались (не исключено, что под давлением родственного Volkswagen), и положительное решение приняли только недавно. Неизвестно пока лишь то, где именно начнут производить этот SUV - в Нижнем Новгороде или Калуге, вместе с соплатформенным VW Tiguan.

Впрочем, остаются и другие вопросы. Например, получит ли российский Karoq только турбированные моторы, как это произошло на Западе? Будет ли машина оснащена активной подвеской с четырьмя режимами работы, включая настройку для бездорожья? И смогут ли наши водители, как их европейские коллеги, управлять мультимедийным комплексом с помощью жестов? А вот вопрос о цене автомобиля стоит не слишком остро. Понятно, что Karoq будет дешевле Kodiaq и, скорее всего, немного доступнее сопоставимого Tiguan.

Aurus Komendant

Aurus Komendant. Рисунок внедорожника Komendant из презентационных материалов компании Aurus.

Самая загадочная новинка в нашем списке - Aurus Komendant. А все потому, что премьера внедорожника на российском рынке в 2019 году (вероятно - в третьем квартале) станет заодно и мировой. Более того, соответствующая церемония может пройти не у нас в стране, а, например, в ОАЭ, где проявляют вполне предметный интерес к участию в проекте "Кортеж".

О SUV под новым российским брендом пока известно немногое. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, первый прототип модели с настоящим внедорожным потенциалом появится в феврале - марте. Можно предположить, что Komendant разделит с остальными представителями семейства и модульную платформу, и силовую установку. Это 4,4-литровый битурбированный бензиновый двигатель V8 мощностью 598 л.с., работающий в связке с электромотором, 9-диапазонным "автоматом" российской компании "КАТЕ" и полным приводом. Разумеется, говорить о том, что внедорожник станет массовым, не приходится, но в линейке Aurus ему действительно прочат роль бестселлера.