Новый "бюджетник" Lada: названа цена

АвтоВАЗ объявил о старте продаж нового "бюджетника" на базе Lada Granta.

В семейство обновленной линейки коммерческих автомобилей вошли машины с бортовой платформой и несколькими типами фургонов с возможностью установки холодильного оборудования. Стартовая цена авто грузоподъемностью 720 кг составляет от 648 000 рублей.

Granta получила передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а все машины, оснащенные 8-клапанными моторами, обзавелись коробкой передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой.

В список оборудования входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, центральный замок, аудиоподготовка, тонировка стекол.

Коммерческие Granta, как и легковое семейство, имеют абсолютно новый передок - капот, передние крылья, фары, решетку радиатора и передний бампер.

Напомним, рестайлинговая Lada Granta доступна с 1 сентября в кузовах седан, хэтчбек, универсал и лифтбек. Автомобили получили не только современный фирменный дизайн, но и слегка изменились внутри. Речь идет о передней панели от Lada Kalina, комбинации приборов с радиальной оцифровкой и черно-белым дисплеем, а также передних сиденьях.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Есть и несколько небольших, но важных технических нюансов. Форсунки омывателей лобового стекла перебрались с капота на "жабо", в салоне сделали кнопку открывания багажника снаружи, улучшили шумоизоляцию арок, во всех моторах применяются "безвтыковые" поршни, модернизирована трансмиссия.

В начале 2019 года модельная гамма пополнится внедорожным исполнением Lada Granta Cross - универсалом с увеличенным клиренсом и обвесом, построенным на базе Lada Kalina второго поколения.

Седан Lada Granta стоит 419 900 рублей (и является самой доступной машиной в РФ). Хэтчбек и лифтбек появились на рынке по цене от 436 900 рублей, универсал оценили в 446 900 рублей.

Накануне, напомним, АвтоВАЗ сообщил, что до 2026 года компания планирует выпустить восемь новых моделей и провести девять рестайлингов уже существующих автомобилей.