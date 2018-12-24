Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов

АвтоВАЗ поделился производственными планами и отчитался за уже выполненные этапы по формированию обновленного модельного ряда. Как следует из пресс-релиза, до 2026 года компания планирует выпустить восемь новых моделей и провести девять рестайлингов уже существующих автомобилей.

В рамках новой стратегии был проведен набор новых инженеров. Около 400 сотрудников, среди которых молодые специалисты и выпускники вузов были приняты в Инжиниринговый центр. Кроме того, целью укрепления научно-технического потенциала предприятия руководители АвтоВАЗа провели ряд встреч со студентами крупнейших вузов Поволжья.

Что касается итогов работы в 2018 году, то они следующие: в июне стартовали продажи седана Lada Vesta Cross, в августе на рынке дебютировало обновленное семейство Lada Granta (седан, хэтчбек, универсал и лифтбек, а в ноябре стартовали продажи новой модели Lada Xray Cross.

Кроме того, на Московском международном автосалоне, состоявшемся в августе, АвтоВАЗ представил четыре новые модели и показал развитие дизайн-концепции марки на примере Lada 4х4 Vision.

В 2018 году АвтоВАЗ расширил свое присутствие на экспортных рынках. Lada разработала новую корпоративную философию, впервые за последние несколько лет появился единый слоган марки: "Lada. Новые горизонты". Он подчеркивает полное обновление модельного ряда, выход в новые ниши, трансформацию дилерской сети, применение самых современных стандартов проектирования и производства автомобилей.

Наконец, АвтоВАЗом начата реализация программы по улучшению условий труда работников предприятия, рассчитанной на 2018-2020 годы. Общий объем финансирования про программе составит 3,178 млрд рублей, из которых более 900 млн рублей выделено уже в 2018-м году. Программа была разработана на основании 100%-го опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АвтоВАЗа.

Кстати, не так давно стало известно, что российский автогигант готовит загадочную модель - Lada Van. "РГ" собрала все версии о том, что за машина может скрываться под таким названием.