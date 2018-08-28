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Рубрика: Российский автопром

Что нужно знать о новой Lada Granta

Текст: Борис Захаров
В преддверии дебюта на Московском автосалоне обновленного семейства Lada Granta АвтоВАЗ раскрыл основные факты об этой модели. Изменений настолько много, что вазовцы справедливо ожидают, что автомобиль вернет себе абсолютное лидерство в рейтинге продаж.

1. Продажи нового семейства, переставленного кузовами седан, лифтбек, хэтчбек и универсал начнутся 1 сентября. Товарные машины уже отгружаются. В начале 2019 года модельная гамма пополнится внедорожным исполнением Lada Granta Cross - универсалом с увеличенным клиренсом и обвесом, построенным на базе Lada Kalina второго поколения.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС
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Кроме того, на закрытой презентации модели стало известно, что ведется разработка обновленного варианта исполнения Sport. Ожидается, что такие "разогретые" машины получат исполнения седан и хэтчбек и дебютируют в 2019 году. Более точные сроки дебюта компания не раскрывает.

2. С дебютом нового семейства Granta модель Kalina, представленная кузовами хэтчбек и универсал, уходит в историю. Самым доступным в семействе станет седан Granta с ценой 419 900 рублей за базовую комплектацию.

Лифтбек оценен в 436 900 рублей, хэтчбек - в 436 900 рублей, универсал - в 446 900 рублей. Модификации, созданные на основе уходящей в историю модели Kalina, подешевели до 30 000 рублей за счет внедрения начальных, не очень щедро оснащенных комплектаций.

3. Новый дизайн фронтальной части и более обтекаемый рельеф задней части кузова расширил габариты моделей, одновременно на 1,5% улучшив аэродинамику. Главные изменения "фасада" - новые фары и решетка радиатора в стиле моделей Vesta и Xray. Логотип Lada увеличен в размерах. Форсунки стеклоомывателя перенесены с поверхности капота под его кромку. У седана выштамповка номерного знака перенесена на крышку багажника.

Фото: <a href='https://kalashnikov.media'>Kalashnikov.media</a>
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"Корма" остальных модификаций претерпела минимум изменений. В частности перепрофилирован задний бампер, что позволило уменьшить его "визуальный вес". Изменился также дизайн колес. Палитра цветов включает 8 вариантов, появилось два новых оттенка - красный и светло-серый. Заказать неокрашенные бамперы для модернизированного семейства нельзя. Эти элементы теперь окрашиваются в цвет кузова.

4. В салоне главное новшество - измененная центральная консоль со светодиодной подсветкой. Переоформленная передняя панель выполнена в стиле модели Kalina, однако архитектура пересмотрена - появились рельефные элементы в фирменной X-стилистике, новая комбинация приборов в стиле Vesta c оранжевыми ободками и радиальной оцифровкой. Изменена ручка стояночного тормоза. Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС активируется кнопкой на потолочной панели.

Фото: www.media.toyota.ca
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Кроме того, улучшена эргономика - перепрофилированы передние задние сиденья, получившие усиленную боковую поддержку и подголовники увеличенного размера. Водительское сиденье обзавелось регулировкой по высоте в диапазоне 40 мм. Еще одним приятным усовершенствованием является появление наружной электрокнопки отпирания багажника.

5. Автопроизводитель обещает, что во всех модификациях Granta улучшен акустический комфорт. Доработаны виброакустика кузова, салона и силового агрегата - появились мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, не впитывающего влагу и эффективно гасящего "пескоструй" и удары гравия.

6. Бензиновая моторная линейка включает начальный 8-клапанный силовой агрегат мощностью 87 л.с. Этот мотор сочетается исключительно с 5-ступенчатой "механикой". В целях улучшения разгонной динамики в этой трансмиссии (а также в сконструированной на ее основе "роботе") внедрено новое передаточное число главной пары: 3,9 вместо 3,7. Старшие 98-сильный и 106-сильный силовые агрегаты - 16-клапанные. Наиболее мощный 106-сильный мотор подвергся модернизации.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Инженеры применили систему динамического наддува - специальные заслонки меняют объем модуля впуска в зависимости от уровня оборотов. Благодаря этому силовой агрегат стал более "отзывчивым" в диапазоне от 1000 до 2500 об/мин. Усовершенствованный топовый двигатель работает в связке с паре с 5-ступенчатой "механикой" с тросовым приводом (улучшает виброкомфорт автомобиля) или "роботом" АМТ. Последний получил новое сцепление с повышенной термостойкостью.

Как следствие, клиентов порадует более комфортный процесс старта и передвижения в пробках. Время переключения передач сокращено сразу на 30%! Кроме того, введено два новых режима работы - "Сreeping mode" для облегчения движения в пробках и "Зимний режим" для начала движения на второй передаче в ручном режиме.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Есть и режим "Спорт", который активируется кнопкой на центральной консоли. 98-сильный мотор комплектуется классическим 4-диапазонным "автоматом" Jatco, настройки которого остались без изменений.

7. Рулевое управление модернизировано в сотрудничестве со специалистами Альянса Renault-Nissan. Применен безредукторный электроусилитель с модернизированными калибровками, что обещает увеличение информативности рулевого привода.

#Lada
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