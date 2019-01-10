Ученые придумали, как устранить негативные последствия химиотерапии

Сделать химиотерапию при лечении рака более адресной и оградить от ее воздействия здоровые органы можно с помощью специальных губок, которые помещаются в вену и захватывают лишнее лекарство. Такой метод разработали ученые Калифорнийского университета в Беркли, сообщается на сайте вуза.

"Губка для лекарств" представляет собой абсорбирующий полимер, покрывающий напечатанный на 3D-принтере цилиндр. Он помещается в вену, по которой течет кровь из целевого органа - например, печени, если опухолью поражен этот орган. Избыточное лекарство, не поглощенное по месту назначения, перехватывается губкой, благодаря чему от химиотерапии не страдают другие органы.

В испытаниях на свиньях этот прибор поглощал в среднем 64 процента лекарств от рака печени - химиотерапевтического агента доксорубицин.

- Хирурги протягивают нить в кровоток, помещают там губку как стент и просто оставляют ее на время химиотерапии, возможно, на несколько часов, - объяснил принцип работы устройства профессор химической и биомолекулярной инженерии Калифорнийского университета в Беркли.

Новинка перспективна еще и потому, что, являясь временным вмешательством в организм человека, требует более низкого уровня одобрения со стороны контролирующих органов, а значит, может быть быстрее внедрена на практике.