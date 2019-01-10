Зубы помогли определить профессию умершей 1000 лет назад женщины

Ученые из Германии благодаря анализу зубного камня определили, что умершая около 1000 лет назад женщина была художником или писцом.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Science Advances, а коротко о нем рассказывает Live Science.

Речь идет об останках женщины, которая жила в период между 997 и 1162 годами на территории современной Германии. Ее личность неизвестна. Скелет был обнаружен на безымянном кладбище возле монастыря, действовавшего с IX по XIV века. В 2014 году останки отправили в лабораторию.

В частности, был изучен зубной камень - исследователи хотели определить, чем питалась женщина. Это помогло бы установить место ее рождения. Помимо частиц пищи в зубном камне были обнаружены следы ультрамарина - ярко-синего красителя, ценившегося наравне с золотом.

Его получали из минерала, который в то время добывали только на территории современного Афганистана. Присутствие ультрамарина позволило предположить, что женщина принимала участие в процессе изготовления книг.

Она могла быть, например, иллюстратором или писцом. Ученые не исключают, что женщина была монахиней. Считается, что монахини нередко копировали более ранние книги, при этом подписи на своих работах не ставили.

К слову, анализ показал, что на момент смерти женщине было от 45 до 60 лет. Исследование костей подтвердило, что она не занималась тяжелым физическим трудом.